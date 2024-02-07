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На берег річки Прут на кордоні з Румунією винесНа берег річки Прут біля кордону з Румунією винесло тіло українцяло тіло українця

Не виключено, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон, перепливши річку.

На берег річки Прут на кордоні з Румунією винесНа берег річки Прут біля кордону з Румунією винесло тіло українцяло тіло українця
Прикордонники
Фото: ДПСУ

Учора прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига", тіла чоловіка. Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

ДПСУ вчергове застерігає, що за порушення прикордонного законодавства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність, також, такі протиправні дії нерідко пов’язані з ризиком для життя та здоров’я.

Зокрема зараз, за повідомленням Головного управління ДСНС у Закарпатській області, спостерігається підвищення рівня води у Тисі. На цій річці було найбільше трагічних випадків, пов’язаних зі спробами незаконного перетинання кордону.

У січні на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався потрапити в Румунію під виглядом "прогулянки в горах".

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