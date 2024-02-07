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Жива, Стефанія, Ксав’єр, Авель: У Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у другому півріччі 2023 року

Найчастіше малюкам давали імена Анна, Марія, Соломія, Андрій, Богдан, Данило.

Жива, Стефанія, Ксав’єр, Авель: У Мін'юсті розповіли, як українці називали дітей у другому півріччі 2023 року
Фото: Идеальная мама

Міністерство юстиції опублікувало добірку імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у другому півріччі 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Найчастіше при державній реєстрації народження давали такі імена :

  • Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;
  • Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Найрідше називали іменами:

У 2022 році частіше всього новонароджених називали Софія, Марія, Марк та Артем, - ці імена вже не один рік зберігають першість у рейтингу найпопулярніших.

У місті Київ в 2022 році частіше всього дівчат називали Софія, Поліна, Вікторія, Єва, Анна, Марія, а хлопчиків - Марк, Олександр, Максим, Матвій, Артем.

Рідковживані імена, які давались дітям у столиці:

  • жіночі: Афелія, Джавеліна, Властилина, Ава, Еля, Даня, Мрія, Агпия, Сонія, Лалі, Лукерія, Златослава, Зємфіра;
  • чоловічі: Оріон, Граф, Кий, Кай, Славен, Гор, Авенір, Єлеазар, Данко, Явір, Даніслав, Азарій, Велеслав.
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