Рада підтримала право на біологічне батьківство у разі загибелі військового

Законопроєкт підтримали 264 нардепи. Раніше законодавство передбачало утилізацію біоматеріалу в разі загибелі його власника чи власниці.

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада прийняла вцілому закон щодо права на біологічне батьківство (материнство) у разі загибелі військового, законопроєкт 10448.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

“ВР врегулювала проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця, виправши “поправку Радуцького”. Біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя”, – написала вона.

Геращенко зазначила, що законом вносяться зміни, якими, серед іншого, передбачається, що фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті або оголошення судом її померлою чи безвісно відсутньою.

Зі свого боку, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що проєктом закону пропонується передбачити:

1. У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.2. Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.3. У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;4. Установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.