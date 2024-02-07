У рамках Діалогу “Координація: шлях до системної підтримки постраждалих від війни” Ярослав Юрчишин, народний депутат України, поділився думками щодо гуманітарної підтримки, а також — ролі держави та громадянського суспільства у процесі реформ.

Як уникнути зловживань у питанні надання гуманітарної підтримки

Пан Ярослав зазначив, що надання гуманітарної підтримки викликає резонанс у суспільстві через складність цього процесу, в якому беруть участь органи влади, суспільство та інші стейкхолдери. Також Ярослав Юрчишин відмітив, що на ефективність у питанні гуманітарної допомоги впливає ряд чинників, зокрема кількість посередників та чесність держави перед громадянами:

“На питання надання гуманітарної допомоги впливають кілька факторів. Перший з них — кількість посередників. Чим далі виконавець, що надає допомогу, знаходиться від отримувача, тим більша ймовірність, що виникнуть негаразди на цьому шляху посередників. Другий фактор — чесність, адже у Конституції є кілька речей, які можуть трактуватися неоднозначно. Наприклад, надання безкоштовної медичної допомоги. Насправді вона не може бути такою, адже за неї платить або держава, або споживач. Такими обіцянками іноді користуються у маніпулятивних цілях”.

Зміни в державі починаються з ініціативності громадян

Ярослав Юрчишин відзначив велике значення координації у наданні гуманітарної допомоги. Ініціювати та впроваджувати її мають різні стейкхолдери. Водночас, важливою є роль громади, яка здатна об’єднатись заради спільної мети та зрушити реформаційні процеси.

“Якби волонтерський рух у лютому 2022 року не організувався та не почав діяти, ситуація могла б скластися катастрофічно. Якби у 2014 році, під час Революції Гідності, ніхто не сформував запит на реформи за певними напрямами, позитивних зрушень не відбулося би. Поділяю наступну думку: зміни ініціює той, кому не байдуже. Державу розворушити завжди важко, адже вона орієнтується на статистику. Якщо бізнес, міжнародні партнери, громадські організації обʼєднаються і покажуть єдність, то держава не зможе не прийти на цю координаційну раду”, - сказав пан Ярослав.

Дії, що спонукатимуть до розвитку держави

Спікер додав, що швидший перехід на модернізовану Західну систему управління дозволить ефективніше впроваджувати зміни. У цьому випадку фактором розвитку держави буде прозорість роботи органів влади. А також — надання інформації про неї громадам.

“Нам дуже важливо переходити на Західну систему — держава втручається лише там, де не може не втрутитись. Відбудова загалом грунтується на переосмисленні управлінського процесу. На рівні держави — це максимальна відкритість, прозорість та звітність. Загалом варто знайти той механізм, за якого в умовах воєнного стану ми дамо громадам та громадянам максимальну кількість інформації, адже саме наявність інформації здатна більш реалістично побудувати очікування та зробить прозорішим весь державний процес”.

Також пан Ярослав підкреслив, що незважаючи на те, що війна провокує нас приймати рішення тут і зараз, українцям потрібно мислити далекоглядно й планувати на роки. Важливо прораховувати різні сценарії розвитку подій.

“Держава завжди “думає” процесами, але для їхніх змін потрібні або революції, або еволюція. Війна завжди спонукає думати революційно. Проте чим поступовіше ми будемо впроваджувати зміни, тим менше буде громадян, які чинитимуть їм спротив, навіть попри раціональність останніх”.

Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response за підтримки American Red Cross.