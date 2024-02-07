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У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка (оновлено)

Ворожі безпілотники влучили по підприємству, яке займається благоустроєм міста.

У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка (оновлено)
Наслідки ворожого обстрілу Новомосковська, 7 лютого 2024
Фото: Telegram/Сергій Лисак

На Дніпропетровщині через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК «Схід». Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто", – повідомив Лисак.

Він додав, що через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, від обстрілів ворога постраждала Нікопольщина.

"Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді", – додав начальник ОВА.Всюди – без загиблих і постраждалих.

Оновлено, 11,15. Пізніше Сергій Лисак повідомив, що через нічну атаку у Новомосковську на Дніпропетровщині потрощена майже вся комунальна техніка, а саме трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид.

“Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим”, - написав Сергій Лисак.

Зазначимо, що Новомосковськ є адміністративним центром Новомосковського району на Дніпропетровщині і налічує більше 70 тисяч мешканців.

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