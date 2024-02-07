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У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт

Даних про поранених немає. 

У Дрогобичі Львівської області під час масованої російської атаки пролунали вибухи. Про це повідомив голова ОВА.

"Вибухи у Дрогобичі", – написав він о 7:32. Згодом в ОВА уточнили, що ракета влучила в промисловий об'єкт.

"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема. Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також", – повідомили в ОВА. 

Частина російських ракет маневрувала у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях, повідомляли Повітряні сили. Була загроза і для Львова – ракета, що летіла в бік Польщі, змінила курс. 

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