У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт

У Дрогобичі Львівської області під час масованої російської атаки пролунали вибухи. Про це повідомив голова ОВА.

"Вибухи у Дрогобичі", – написав він о 7:32. Згодом в ОВА уточнили, що ракета влучила в промисловий об'єкт.

"Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема. Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також", – повідомили в ОВА.

Частина російських ракет маневрувала у Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях, повідомляли Повітряні сили. Була загроза і для Львова – ракета, що летіла в бік Польщі, змінила курс.