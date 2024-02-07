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На Херсонщині внаслідок російської агресії загинула людина

По області окупанти випустили 150 снарядів за добу.

На Херсонщині внаслідок російської агресії загинула людина
Фото: Сили оборони півдня України

На Херсонщині людина загинула внаслідок російської агресії, ще троє отримали поранення. Від атаки постраждали підприємтсва і фабрика, гаражний кооператив і житлові квартали.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації", – зазначив Прокудін.

По самому Херсону ворог спрямував 32 снаряди.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 -  дістали поранення", – йдеться у повідомленні. 

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємство та гаражний кооператив у Херсоні; птахофабрику та магазин у Херсонському районі; агропідприємство у Бериславському районі.

  • У Миколаєві внаслідок російської атаки загинув чоловік, декількох поранено. Також пошкоджені будинки, газо-та водопровідна мережі.
  • Сьогодні Росія здійснила масований запуск ракет. Вибухи лунали у Харківській, Київській, Львівській областях. 
  • Зокрема, начальник Харківської ОВА Синєгубов повідомляв про щонайменше 4 вибухи у області.
  • У Київській області під час повітряної тривоги лунали вибухи, зокрема, і у столиці. Станом на 8:34 відомо про трьох поранених – двох у Дніпровському районі та одного в Голосіївському. Є пошкодження електромережі в обох цих районах.
  • Був виклик медиків у Дніпровський район, повідомив Кличко. Одному пораненому надали допомогу на місці.
  • Згодом у КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет. 
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