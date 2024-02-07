На Херсонщині внаслідок російської агресії загинула людина

На Херсонщині людина загинула внаслідок російської агресії, ще троє отримали поранення. Від атаки постраждали підприємтсва і фабрика, гаражний кооператив і житлові квартали.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації", – зазначив Прокудін.
По самому Херсону ворог спрямував 32 снаряди.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", – йдеться у повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємство та гаражний кооператив у Херсоні; птахофабрику та магазин у Херсонському районі; агропідприємство у Бериславському районі.
- У Миколаєві внаслідок російської атаки загинув чоловік, декількох поранено. Також пошкоджені будинки, газо-та водопровідна мережі.
- Сьогодні Росія здійснила масований запуск ракет. Вибухи лунали у Харківській, Київській, Львівській областях.
- Зокрема, начальник Харківської ОВА Синєгубов повідомляв про щонайменше 4 вибухи у області.
- У Київській області під час повітряної тривоги лунали вибухи, зокрема, і у столиці. Станом на 8:34 відомо про трьох поранених – двох у Дніпровському районі та одного в Голосіївському. Є пошкодження електромережі в обох цих районах.
- Був виклик медиків у Дніпровський район, повідомив Кличко. Одному пораненому надали допомогу на місці.
- Згодом у КМВА уточнили, що в Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків ракет.