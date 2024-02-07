На Херсонщині внаслідок російської агресії загинула людина

По області окупанти випустили 150 снарядів за добу.

На Херсонщині людина загинула внаслідок російської агресії, ще троє отримали поранення. Від атаки постраждали підприємтсва і фабрика, гаражний кооператив і житлові квартали.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації", – зазначив Прокудін.

По самому Херсону ворог спрямував 32 снаряди.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; підприємство та гаражний кооператив у Херсоні; птахофабрику та магазин у Херсонському районі; агропідприємство у Бериславському районі.