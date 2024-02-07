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Над Києвом під час тривоги збили близько 20 ракет, – КМВА

Поранені 11 людей.

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.

У Києві та біля нього під час масованого нападу росіян збили близько 20 ракет. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет", – сказав він.

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.

Попередні наслідки: 

  • У Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. 
  • У Дніпровському районі внаслідок ракетного удару пошкоджено електромережі. Ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновленням електропостачання.

Станом на 9:45, за даними КМВА, поранені вже 11 людей. До того мер міста Віталія Кличко повідомляв про дев'ятьох поранених, більшість із яких є мешканцями пошкодженої багатоповерхівки. 

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.

Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.
Фото: Національна поліція
Наслідки атаки на Київ, 7 лютого 2024.

"Із багатоповерхівки в Голосіївському районі госпіталізували вже 6 осіб. Серед них – вагітна жінка. Екстренні служби працюють на місці. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці", – сказав він.

Під час ранкової атаки росіяни атакували різні регіони України. Перші вибухи були в Харкові, де поранень зазнала одна жінка. Був вибух і в Дрогобичі. У Миколаєві загинула одна людина, там пошкоджено близько 20 будинків. 

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