На Донеччині затримали продавчиню, яка шпигувала за ешелонами ЗСУ

За її наведенням росіяни здійснили удар по будинку в Покровську, тоді загинуло шестеро людей, з них двоє дітей.

На Донеччині викрили інформаторку, яка "здавала" військові ешелони ЗСУ

У Донецькій області СБУ затримала російську інформаторку, яка влаштувалася продавчинею біля вокзалу, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ та коригувала ворожий вогонь по цивільній інфраструктурі області.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

"Саме за її «наведенням» 6 січня цього року рашисти завдали ракетного удару по житловій забудові у Покровському районі. Тоді внаслідок ворожих «прильотів» загинуло 6 мирних жителів, серед них – двоє дітей", – додала Служба безпеки.

Крім того, зловмисниця влаштувалася продавчинею привокзального кіоску у фронтовому районі області, щоб відслідковувати наявність і періодичність руху ешелонів з важкою бронетехнікою та артилерією ЗСУ у напрямку передової.

"Вона «втемну» випитувала «потрібні» відомості у працівників вокзалу під час довірливих розмов та продажу товарів", – повідомила СБУ.

Також жінка намагалась приховано фіксувати переміщення рухомого складу українських військ, а отриману інформацію через популярний месенджер передавала кадровому співробітнику головного управління генштабу збройних сил Росії. Зокрема, надсилала текстові звіти та електронні фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Особу кадрового співробітника ГРУ, з яким співпрацювала зрадниця, вже ідентифікували.

За даними слідства, Росія залучила жінку до співпраці ще до початку повномасштабного вторгнення, коли та приїздила до тимчасово окупованого Донецька. Там вона провідувала свого чоловіка – кримінальника, який відбував тюремний строк у місцевій колонії.

"Після виходу «на волю» він добровільно вступив до лав російської приватної військової компанії «Вагнер», а його дружина почала працювати на воєнну розвідку рф", – зазначила Служба безпеки.

Улітку 2023 року на зрадницю вийшов її російський "куратор", який визначив їй завдання щодо збору інформації на Бахмутському напрямку.

Інформаторку затримали її у власному помешканні, під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.