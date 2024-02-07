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У Київській області внаслідок атаки пошкоджено понад 15 будинків

Поранені щонайменше двоє людей.

У Київській області внаслідок атаки пошкоджено понад 15 будинків
Наслідки атаки
Фото: Офіс генерального прокурора

У Київській області внаслідок російської атаки є пошкодження понад 15 житлових будинків. Влучань не зафіксовано.

Падіння уламків є в двох районах області у восьми населених пунктах. Про це повідомив голова ОВА.

За попередньою інформацією, незначні травми отримали дві людини.

"Наразі також є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", – йдеться у повідомленні.

У Офісі генерального прокурора додали, що в двох районах області уламки ворожих ракет поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено господарські споруди і транспортні засоби.

У Київській області уламками пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram
У Київській області уламками пошкоджені приватні і багатоповерхові будинки

Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.
Фото: Офіс генерального прокурора
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.

Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.
Фото: Офіс генерального прокурора
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.

Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.
Фото: Офіс генерального прокурора
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 7 лютого 2024 року.

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