У Київській області внаслідок російської атаки є пошкодження понад 15 житлових будинків. Влучань не зафіксовано.
Падіння уламків є в двох районах області у восьми населених пунктах. Про це повідомив голова ОВА.
За попередньою інформацією, незначні травми отримали дві людини.
"Наразі також є інформація про пошкодження уламками ворожих ракет 14 приватних будинків, господарчих споруд, парканів, декількох легкових авто. В одному із закладів освіти частково вибиті вікна та посічені двері. В 2 багатоквартирних будинках фіксують уламки в квартирах", – йдеться у повідомленні.
У Офісі генерального прокурора додали, що в двох районах області уламки ворожих ракет поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено господарські споруди і транспортні засоби.
- Вранці, близько 6 години, росіяни вчинили чергову масовану атаку. Є влучання в Дрогобичі, в Миколаєві пошкоджено близько 20 будинків і загинула людина. У Києві – падіння уламків, загинули троє, є поранені. У Харкові – поранена одна жінка, влучання в нежитлову інфраструктуру.