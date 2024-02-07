Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і понад 30 поранених (оновлено)
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
ГоловнаСуспільствоВійна

Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже пів мільярда доларів

Ворог випустив по території України снарядів на суму близько 423,4 млн дол.

Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже пів мільярда доларів
Фото: з відкритих джерел

Під час атаки по території України 7 лютого Росія запустила різного роду снарядів на суму близько 423,4 мільйона доларів.

Про це повідомила Економічна правда. 

БпЛА Shahed-136/131, яких Росія запустила сьогодні 20, може коштувати від 49 тис. доларів — якщо говорити про власне виробництво РФ; до 290 тис доларів — якщо мова йде про імпорт з Ірану. 

"Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану — 193 тис. дол. Отже, 20 ударних БпЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн доларів", – зазначили у виданні.  

Вартість ракети Х-22, яких було 4 сьогодні, оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн доларів.

Ракета Х-101 коштує 13 млн доларів за одиницю. Усього Росія випустила сьогодні 29 штук. 

"Загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн доларів", — повідомили в матеріалі. 

Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн доларів. Їх запустили 5. Отже, загальна вартість випущених ракет цього типу — 10 млн доларів.

Одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів. Сьогодні Росія вдарила трьома "Калібрами", отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн доларів. Їх було три, значить, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 9 млн доларів. 

"Загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн доларів", — йдеться в повідомленні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies