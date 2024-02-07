Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже пів мільярда доларів

Під час атаки по території України 7 лютого Росія запустила різного роду снарядів на суму близько 423,4 мільйона доларів.
Про це повідомила Економічна правда.
БпЛА Shahed-136/131, яких Росія запустила сьогодні 20, може коштувати від 49 тис. доларів — якщо говорити про власне виробництво РФ; до 290 тис доларів — якщо мова йде про імпорт з Ірану.
"Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану — 193 тис. дол. Отже, 20 ударних БпЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн доларів", – зазначили у виданні.
Вартість ракети Х-22, яких було 4 сьогодні, оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн доларів.
Ракета Х-101 коштує 13 млн доларів за одиницю. Усього Росія випустила сьогодні 29 штук.
"Загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн доларів", — повідомили в матеріалі.
Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн доларів. Їх запустили 5. Отже, загальна вартість випущених ракет цього типу — 10 млн доларів.
Одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів. Сьогодні Росія вдарила трьома "Калібрами", отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн доларів.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн доларів. Їх було три, значить, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 9 млн доларів.
"Загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн доларів", — йдеться в повідомленні.
- Під час масованої ракетної атаки сьогодні вранці Росія випустила 64 засоби повітряного нападу. Сили оборони збили 44 з них. Над Києвом під час тривоги збили близько 20 ракет. Загинуло четверо осіб, багато поранених.
- Уранці росіяни атакували різні регіони України. Перші вибухи були в Харкові, де поранень зазнала одна жінка. Був вибух і в Дрогобичі. У Миколаєві загинула одна людина, там пошкоджено близько 20 будинків.
- У Новомосковську на Дніпропетровщині внаслідок атаки ворога потрощена майже вся комунальна техніка. Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Дбає про затишок. Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим.
- Крилаті ракети, якими вранці РФ атакувала Україну, постійно змінювали свій курс, маневрували на заході України.
- Польща піднімала в повітря літаки F-16 під час ракетної атаки РФ по Україні.