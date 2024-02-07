Ранкова атака на Україну коштувала Росії майже пів мільярда доларів

Ворог випустив по території України снарядів на суму близько 423,4 млн дол.

Під час атаки по території України 7 лютого Росія запустила різного роду снарядів на суму близько 423,4 мільйона доларів.

Про це повідомила Економічна правда.

БпЛА Shahed-136/131, яких Росія запустила сьогодні 20, може коштувати від 49 тис. доларів — якщо говорити про власне виробництво РФ; до 290 тис доларів — якщо мова йде про імпорт з Ірану.

"Ми візьмемо за основу середню ціну, яка планувалась для імпорту з Ірану — 193 тис. дол. Отже, 20 ударних БпЛА "Шахед" коштували РФ близько 3,9 млн доларів", – зазначили у виданні.

Вартість ракети Х-22, яких було 4 сьогодні, оцінюють в 1 млн дол., тобто загальна сума за випущені ракети становить 4 млн доларів.

Ракета Х-101 коштує 13 млн доларів за одиницю. Усього Росія випустила сьогодні 29 штук.

"Загальна сума випущених ракет цього типу складає 377 млн доларів", — повідомили в матеріалі.

Ціна зенітної керованої ракети С-300 складає як мінімум 2 млн доларів. Їх запустили 5. Отже, загальна вартість випущених ракет цього типу — 10 млн доларів.

Одна ракета "Калібр" коштує 6,5 млн доларів. Сьогодні Росія вдарила трьома "Калібрами", отже, загальна сума витрат на цю ракету становила 19,5 млн доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн доларів. Їх було три, значить, загальна вартість усіх випущених ракет цього типу — 9 млн доларів.

"Загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 7 лютого по Україні, становить 423,4 млн доларів", — йдеться в повідомленні.