Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.
За проголосували 243 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. "Слуги народу" дали лише 178 голосів.
До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – повідомив нардеп Ярослав Железняк.
У першому читанні законопроєкт пропонував:
- скасувати строкову службу, замінивши її натомість обов'язковою для всіх чоловіків військовою підготовкою (для жінок – за бажанням)
- понизити мобілізаційний вік із 27 до 25 років
- встановити підставою для звільнення 36 місяців військової служби з дня мобілізації, але остаточне рішення – за Ставкою Верховного головнокомандувача
- обмежити ухилянтів у правах за рішенням суду, зокрема заборонити керувати транспортними засобами
- впровадити електронний кабінет військовозобов'язаних
Більше на цю тему: "Мобілізація як іспит на виживання" та "Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?".
Законопроєкт про мобілізацію
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".