Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

За проголосували 243 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. "Слуги народу" дали лише 178 голосів.

Фото: Ірина Геращенко

Фото: Ярослав Железняк Результати голосування за урядовий законопроєкт про мобілізацію

Фото: Ірина Геращенко

До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У першому читанні законопроєкт пропонував:

скасувати строкову службу, замінивши її натомість обов'язковою для всіх чоловіків військовою підготовкою (для жінок – за бажанням)

понизити мобілізаційний вік із 27 до 25 років

встановити підставою для звільнення 36 місяців військової служби з дня мобілізації, але остаточне рішення – за Ставкою Верховного головнокомандувача

обмежити ухилянтів у правах за рішенням суду, зокрема заборонити керувати транспортними засобами

впровадити електронний кабінет військовозобов'язаних

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Законопроєкт про мобілізацію