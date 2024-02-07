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Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію

До другого читання законопроєкт може зазнати змін. 

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. 

За проголосували 243 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. "Слуги народу" дали лише 178 голосів.

Фото: Ірина Геращенко
Результати голосування за урядовий законопроєкт про мобілізацію
Фото: Ярослав Железняк
Результати голосування за урядовий законопроєкт про мобілізацію

Фото: Ірина Геращенко

До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому. 

"Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", – повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У першому читанні законопроєкт пропонував:

  • скасувати строкову службу, замінивши її натомість обов'язковою для всіх чоловіків військовою підготовкою (для жінок – за бажанням)
  • понизити мобілізаційний вік із 27 до 25 років
  • встановити підставою для звільнення 36 місяців військової служби з дня мобілізації, але остаточне рішення – за Ставкою Верховного головнокомандувача
  • обмежити ухилянтів у правах за рішенням суду, зокрема заборонити керувати транспортними засобами
  • впровадити електронний кабінет військовозобов'язаних

Більше на цю тему: "Мобілізація як іспит на виживання" та "Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?".

Законопроєкт про мобілізацію

  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. 
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
  • На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
  • Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
  • Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
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