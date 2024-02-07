Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90

Представники країн обговорили фінансові умови та зобов’язання України, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

Представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

"Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між Президентом України та Прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90", – йдеться у повідомленні міністерства оборони України.

Як зазначив Кліменков, така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.