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Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90

Представники країн обговорили фінансові умови та зобов’язання України, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90
Україна та Швеція обговорили закупівлю партії БМП CV-90
Фото: Міноборони України

Представники Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

"Переговори під головуванням заступника Міністра оборони України Дмитра Кліменкова відбулись в межах реалізації Заяви про наміри між Президентом України та Прем’єр-міністром Швеції про посилене співробітництво у використанні платформи CV-90", – йдеться у повідомленні міністерства оборони України.

Як зазначив Кліменков, така угода дасть можливість не лише здійснити разову поставку озброєнь, а й організувати широку співпрацю у сфері оборонної промисловості, зокрема у подальшому локалізувати частину виробництва в Україні.

Під час наради представники України та Швеції обговорили фінансові умови та зобов’язання України стосовно участі у проєкті, а також строки, умови та механізм закупівлі БМП CV-90.

  • Коаліцію CV-90 було сформовано за ініціативи Швеції, до неї також увійшли Данія, Естонія, Норвегія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія та Чехія. Україна приєдналась до коаліції у вересні 2023 року.
  • У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на проведення переговорів для укладення міждержавної угоди на постачання Україні БМП CV-90.
  • У серпні Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.
  • У грудні минулого року міністри оборони Данії та Швеції домовилися передати Києву бойові машини піхоти CV90. Спершу Данія мала зробити фінансовий внесок у розмірі 1,8 мільярда датських крон, а Швеція підтримати закупівлі в рамках угоди з Україною щодо бойових машин. 
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