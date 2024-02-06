6 лютого у Верховній Раді України перед депутатами виступила президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума.
Уривок з її виступу оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
Каума зазначила, що ОБСЄ хоче долучитися до притягнення Росії до відповідальності за порушення прав людини.
"Ми тут, щоб почути, зрозуміти та підсилити ваші голоси. Із 2014 року ми звертали увагу на кожне порушення Росією основних безпекових зобов'язань та зобов'язань щодо захисту прав людини, але ми не хочемо відігравати лише символічну роль. Ми хочемо притягнути РФ до відповідальності. Ми хочемо заповнити цю прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями", - сказала президентка ПА ОБСЄ
Каума відзначила виділення Євросоюзом 50 млрд євро для України і додала, що чекає "на позитивні новини з Вашингтона".
- 5 лютого Голова ВР Руслан Стефанчук зустрівся із делегацією Парламентської Асамблеї ОБСЄ на чолі із президенткою Пією Каумою. На зустрічі наголосили на консолідації військової, політичної та економічної підтримки України в умовах російської агресії.
- Перед цим Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом, який перебував із візитом в Україні. Глава ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною і запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в Організації.
- Нещодавно в ОБСЄ заявили, що дискусії з приводу призупинення членства Росії в організації "вичерпані, принаймні станом на зараз". Для того, щоб РФ виключити, необхідна згода 56 членів із 57. Також деякі члени Організації вважають ОБСЄ форумом для діалогу між країнами з різними поглядами.
- У листопаді "Радіо Свобода" повідомляло про те, що на високі посади у ОБСЄ призначили близьких до Кремля осіб. Це може дати можливість Кремлю саботувати роботу міжнародного органу, який мав би бути нейтральним.