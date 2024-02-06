За її словами, ОБСЄ хоче долучитися до притягнення Росії до відповідальності за порушення прав людини.

6 лютого у Верховній Раді України перед депутатами виступила президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума.

Уривок з її виступу оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Фото: Пресслужба ВРУ президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Пія Каума у Верховній Раді 6 лютого 2024 року

Каума зазначила, що ОБСЄ хоче долучитися до притягнення Росії до відповідальності за порушення прав людини.

"Ми тут, щоб почути, зрозуміти та підсилити ваші голоси. Із 2014 року ми звертали увагу на кожне порушення Росією основних безпекових зобов'язань та зобов'язань щодо захисту прав людини, але ми не хочемо відігравати лише символічну роль. Ми хочемо притягнути РФ до відповідальності. Ми хочемо заповнити цю прогалину між політичними деклараціями та конкретними діями", - сказала президентка ПА ОБСЄ

Каума відзначила виділення Євросоюзом 50 млрд євро для України і додала, що чекає "на позитивні новини з Вашингтона".