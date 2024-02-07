Комітет з питань нацоборони підтримав законопроєкт про мобілізацію

У залі його хочуть розглянути теж сьогодні.

Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію.

12 членів комітету проголосували за, п'ятеро утрималися. Про це повідомили в соцмережах народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету", – прокоментував Железняк.

Законопроєкт розглянуть у першому читанні вже сьогодні.

Більше на цю тему: "Мобілізація як іспит на виживання" та "Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?".

Закон про мобілізацію