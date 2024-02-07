Комітет з питань нацоборони підтримав законопроєкт про мобілізацію

Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію.
12 членів комітету проголосували за, п'ятеро утрималися. Про це повідомили в соцмережах народні депутати Олексій Гончаренко і Ярослав Железняк.
"Рішення без додаткових пропозицій комітету", – прокоментував Железняк.
Законопроєкт розглянуть у першому читанні вже сьогодні.
Більше на цю тему: "Мобілізація як іспит на виживання" та "Цифровий УБД, реєстри й електронний кабінет військовозобов’язаних: як це працюватиме?".
Закон про мобілізацію
- Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документа пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
- Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.
- На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла б відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету з питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала. Також було питання призову людей з інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
- Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка Верховного Головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це — у матеріалі "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".