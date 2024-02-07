Україна хоче зафіксувати безмитну торгівлю в угоді про асоціацію з ЄС, — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу із Високопоставленим представником ЄС Жозепом Боррелем заявив, що Україна домагатиметься безмитного режиму торгівлі з Європейським Союзом, зокрема його закріпленняв в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

Таку заяву глава Кабміну зробив під час брифінгу, — пише "Європейська правда"

"Ми, безумовно, вітаємо рішення Єврокомісії продовжити до червня 2025 року повне скасування мит на українську продукцію. Разом із Угодою про асоціацію це рішення забезпечить Україні так званий "економічний безвіз", — йдеться у заяві Прем'єра.

Також Денис Шмигаль додав, що Київ не лише очікує швидкого схвалення цієї ініціативи усім інституціями ЄС, але вважає важливим закріпити такий повністю вільний режим торгівлі в самій Угоді про асоціацію.

Глава уряду України визнає, що надто різкі зміни у торговельних потоках можуть викликати непорозуміння.

"Тому наше спільне завдання – забезпечити відкриту і безбар’єрну торгівлю, яка буде відповідати інтересам як виробників з України, так і в ЄС", — резюмував Шмигаль.