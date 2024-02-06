ЄС обережно ставиться до ідеї використання російських заморожених активів як застави, - ЗМІ

Запропонована Бельгією ідея використовувати заморожені активи російського центрального банку як заставу для залучення грошей для відновлення України не має великої підтримки в Європі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських чиновників.
“Ми знаємо, що використання активів як застави викликає ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних департаментів G7 вважають це”, - сказав європейський чиновник, близький до проблеми.
З цією точкою зору погодилися ще четверо європейських чиновників, близьких до цього питання.
Також незрозуміло, яка організація випустить облігації та що інвестори подумають про план, який явно передбачатиме дефолт, коли настане термін погашення облігацій, і інвестори отримають свої гроші назад завдяки заставі.
Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України
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ЄС виявив 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких можуть піти Україні, 210 мільярдів євро з яких заморожені у Бельгії та Люксембурзі.
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Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄC.
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Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України.
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У січні комітет Сенату США схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерація.
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Нещодавно з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.
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Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.
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Згодом Бельгія запропонувала країнам G7 план, який дозволить розблокувати заморожені російські активи в Європі на користь України.
- "Група семи" і Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку (йдеться про понад 250 млрд доларів) як заставу для фінансування відновлення України.