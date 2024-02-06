ЄС обережно ставиться до ідеї використання російських заморожених активів як застави, - ЗМІ

Запропонована Бельгією ідея використовувати заморожені активи російського центрального банку як заставу для залучення грошей для відновлення України не має великої підтримки в Європі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських чиновників.

“Ми знаємо, що використання активів як застави викликає ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних департаментів G7 вважають це”, - сказав європейський чиновник, близький до проблеми.

З цією точкою зору погодилися ще четверо європейських чиновників, близьких до цього питання.

Також незрозуміло, яка організація випустить облігації та що інвестори подумають про план, який явно передбачатиме дефолт, коли настане термін погашення облігацій, і інвестори отримають свої гроші назад завдяки заставі.

Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України