​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, – Global News
Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, – Global News
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, – Kyiv Post
Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, – Kyiv Post
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСвіт

ЄС обережно ставиться до ідеї використання російських заморожених активів як застави, - ЗМІ

Чиновники ЄС бояться наслідків такого рішення

ЄС обережно ставиться до ідеї використання російських заморожених активів як застави, - ЗМІ
Прапори країн Євросоюзу
Фото: EPA/UPG

Запропонована Бельгією ідея використовувати заморожені активи російського центрального банку як заставу для залучення грошей для відновлення України не має великої підтримки в Європі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських чиновників.

“Ми знаємо, що використання активів як застави викликає ті ж юридичні, економічні та фінансові проблеми, що й конфіскація, і більшість юридичних департаментів G7 вважають це”, - сказав європейський чиновник, близький до проблеми.

З цією точкою зору погодилися ще четверо європейських чиновників, близьких до цього питання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Також незрозуміло, яка організація випустить облігації та що інвестори подумають про план, який явно передбачатиме дефолт, коли настане термін погашення облігацій, і інвестори отримають свої гроші назад завдяки заставі.

Що відомо про конфіскацію російських активів на користь України

  • ЄС виявив 260 млрд євро російських активів, прибутки з яких можуть піти Україні, 210 мільярдів євро з яких заморожені у Бельгії та Люксембурзі. 

  • Минулого року бельгійська фінансова компанія Euroclear, що спеціалізується на розрахунках за операціями з цінними паперами, а також на зберіганні та обслуговуванні активів цих цінних паперів, заробила 4,4 млрд євро на російських активах, які були заморожених санкціями ЄC.

  • Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених на Заході російських активів та їхнє спрямування на відбудову України. 

  • У січні комітет Сенату США схвалив закон, який дасть можливість Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, які завдала Російська Федерація.

  • Нещодавно з'явилася інформація, що Європейська комісія планує оприлюднити законопроєкт про запровадження податку на непередбачені доходи на прибуток, отриманий від заморожених активів РФ.

  • Проте наміри ЄК наштовхнулися на спротив, зокрема, Бельгії. Російськими державними активами, замороженими в ЄС на початку повномасштабного вторгнення Росії, володіє здебільшого ця країна. Бельгійський уряд не бажає погоджуватись на використання коштів на відновлення України без одночасного аналогічного кроку з боку членів “Групи семи”.

  • Згодом Бельгія запропонувала країнам G7 план, який дозволить розблокувати заморожені російські активи в Європі на користь України. 

  • "Група семи" і Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку (йдеться про понад 250 млрд доларів) як заставу для фінансування відновлення України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies