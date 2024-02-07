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Російське КГБ у Білорусі переслідує українців, — ЦНС

Представники російського КГБ проводять фільтраційні дії стосовно українців у Білорусі.

Російське КГБ у Білорусі переслідує українців, — ЦНС
Фото: podrobnosti.ua

У Білорусі, яка фактично окупована Росією, місцеве КГБ проводить фільтраційні дії стосовно українців. Зокрема, російські агенти намагаються завербувати українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці", — пишуть в українському підпіллі.

Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у війні проти України.

  • Білорусь є найближчим союзником Москви з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, коли Лукашенко дозволив Кремлю використовувати територію його країни для вторгнення в Україну. Росія також розмістила частину своєї тактичної ядерної зброї в Білорусі. А зараз Лукашенко також сприяє незаконній депортації українських дітей. Деяких із них вивозять в Росію, а деяких - лишають у Білорусі.
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