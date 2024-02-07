Російське КГБ у Білорусі переслідує українців, — ЦНС

У Білорусі, яка фактично окупована Росією, місцеве КГБ проводить фільтраційні дії стосовно українців. Зокрема, російські агенти намагаються завербувати українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці", — пишуть в українському підпіллі.

Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у війні проти України.