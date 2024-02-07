У Чилі в авіакатастрофі загинув експрезидент

Колишній президент Чилі Себастіян Піньєра загинув в катастрофі гелікоптера. Три інші людини на борту змогли вижити, пише BBC.

Вертоліт упав в озеро поблизу південного міста Лаго Ранко. Піньєра летів на власному гелікоптері, але поки немає даних про те, чи був він пілотом.

Піньєра обирався президентом двічі, був бізнесменом-мільярдером. Під час його першого терміну в 2010-2014 у Чилі було швидке економічне зростання. Запам'ятався і тим, як в 2010 році особисто був присутній під час вражаючого порятунку 33 шахтарів, які 69 днів були заблоковані під пустелею Атакама.

Однак його другий термін, з 2018 року до 2023, був затьмарений бурхливими соціальними заворушеннями.

Через загибель експрезидента в Чилі оголосили триденний траур. Його пам'ять вшанував наступник на посаді, "лівий" політик Габріель Борік.

Свої співчуття написав у X президент Володимир Зеленський.

"Сумні новини з Чилі. Колишній Президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу", – написав Володимир Зеленський.