Канада запровадила санкції проти керівників ХАМАС

Санкції запроваджені за причетність до нападу на Ізраїлю у жовтні 2023 року.

Ці санкції мають ускладнити залучення ХАМАС фінансування для терактів проти Ізраїлю.

Голова МЗС Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС. Санкції запроваджені за їх причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Запроваджені санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАС залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю.

Таким чином Канада вперше застосовує санкційне законодавство проти недержавного суб'єкта.

Санкції запроваджені щодо політичного лідеру ХАМАС Ях'ї Сінвара, військового лідера угруповання Мухаммеда Дейфа, а також військового очільника "Ісламського джихаду в Палестині" Акрама аль-Аджурі.

Раніше Канада віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Отже, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а членам ХАМАС заборонений в’їзд до Канади.