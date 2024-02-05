​Фінал Чемпіонату світу з футболу в 2026 році відбудеться в Нью-Джерсі

Турнір приймуть 16 стадіонів: два у Канаді, три у Мексиці та 11 у США.

Наступний Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Його вперше прийматимуть одразу три країни - США, Мексика та Канада, а кількість учасників буде рекордною в історії - 48 збірних.

Як повідомляє ФІФА, матч-відкриття ЧС-2026 відбудеться у Мексиці на стадіоні "Ацтека". Ця арена вміщує 83 264 глядачів. Це - найбільший стадіон Мексики, другий – у Північній Америці та восьмий – загалом у світі. Це єдиний стадіон в історії, який на даний момент уже приймав два фінали Мундіалів: у 1970 та 1986 роках.

Збірна США перший домашній матч проведе у Лос-Анджелесі, а Канада відкриє турнір грою в Торонто.

📍 Mexico City

🏟️ Estadio Azteca

🗓️ 11 June 2026



🇲🇽 The #FIFAWorldCup 26 opening match is coming to Mexico! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

ФІФА також уже обрала місце проведення фіналу ЧС, який пройде 19 липня, - вирішальний матч відбудеться на стадіоні "Метлайф стедіум" в американському штаті Нью-Джерсі, повідомляє The Athletic.

На проведення фіналу претендували три стадіони: в Далласі, Лос-Анджелесі та Нью-Джерсі. У підсумку ФІФА обрала "Метлайф стедіум", який розташований у 8 км від Нью-Йорка. Арена вміщує 82 500 глядачів.

На "Метлайф стедіум" домашні матчі проводять дві команди Національної футбольної ліги (НФЛ) - "Нью-Йорк Джаєнтс" та "Нью-Йорк Джетс". Стадіон був відкритий у 2010 році на місці демонтованого "Джаєнтс Стедіум".

2026 FIFA World Cup final is to be played at MetLife Stadium, home of the Giants and Jets https://t.co/mTjQk69J6P pic.twitter.com/a4I4nhELZn — SNY (@SNYtv) February 4, 2024

Детальніше ознайомитися з розкладом матчів ЧС-2026 можна на офіційному сайті ФІФА.

Чемпіонат світу-2026. Що відомо

За право проведення ЧС з футболу 2026 року по спільній заявці боролися Китай та Індія; Еквадор, Болівія, Перу та Парагвай; а також Канада, США та Мексика; Марокко та Нова Зеландія одноосібно подавали заявки.

За спільну заявку Канади, США та Мексики, об'єднаних у групу United-2026, проголосували 134 делегати конгресу в 2018 році. За конкурента - Марокко - віддали 65 голосів.

У 2022 році чемпіоном світу з футболу стала збірна Аргентини. У фінальному матчі команда Ліонеля Скалоні здолала переможців попереднього Мундіалю, збірну Франції. Аргентина та Франція зустрічалися на другому Чемпіонаті світу поспіль. У 2018 році в Росії саме французи зупинили поступ Аргентини, в 1/8 фіналу здобувши драматичну перемогу з рахунком 4:3.