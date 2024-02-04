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Збірна України виграла "срібло" ЧС-2024 із артистичного плавання

Збірна України отримали 243.2134 бала.

Збірна України виграла "срібло" ЧС-2024 із артистичного плавання
Збірна України на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Дохо, 2024 рік
Фото: World Aquatics

Українська збірна виборола свою першу нагороду в артистичному плаванні на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Дохо, передає "Суспільне".

ЧС у Катарі стартував 2 лютого. Це заключний етап кваліфікації на Олімпіаду-2024, тут Україна претендує на ліцензію в довільній команді.

Збірна України отримали 243.2134 бала, пробилася до фіналу дисципліни й у підсумку змогла вибороти "срібло".

В акробатичній програмі нашу державу представляли вісім спортсменок: Марина і Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко.

Переможницями змагань стала команда Китаю, вона отримала 244.1767 бала, на третьому місці - США.

Команди-переможці чемпіонату світу з водних видів спорту 2024, Дохо
Фото: World Aquatics
Команди-переможці чемпіонату світу з водних видів спорту 2024, Дохо

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