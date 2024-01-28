Стали відомі результати одиночної змішаної естафети ЧЄ-2024 з біатлону

Щодо боротьби за медалі, то упродовж гонки основне протистояння точилось між збірними Норвегії та Швеції.

Стали відомі результати одиночної змішаної естафети чемпіонату Європи-2024 з біатлону.

Як повідомляє Федерація біатлону України, перед стартом останньої гонки чемпіонату в Брезно-Осрблі (Словаччина) у складах команд відбулась низка змін.

Зокрема, в українській команді юну Олену Городну замінила Анна Кривонос.

Після першого рубежу у виконанні Антона Дудченка українська збірна опинилась в середині другого десятка.

У підсумку Кривонос, непогано відпрацювавши на стрільбі останнього етапу, піднялась на шосту позицію перед останнім колом. Щоправда, до фінішу спортсменка пропустила двох швидших суперниць і завершила останню гонку чемпіонату Україна із восьмим результатом.

Щодо боротьби за медалі, то упродовж гонки основне протистояння точилось між збірними Норвегії та Швеції. Їхні команди почергово змінювали одна одну на першій позиції. У результаті завершальна гонка чемпіонату Європи завершилась сенсацією: Норвегія після здобуття шести золотих медалей у попередніх сімох гонках, в останній момент залишилась без перемоги.

За бронзу боролися збірні Австрії та Молдови, які перед початком четвертого етапу посідали лише п’яте та сьоме місця, а також команда Італії. Саме італійка Лінда Цінгерле після останньої стрільби пішла третьою, однак не витримала темпу суперниць і до фінішу пропустила обох конкуренток. А третьою перетнула фінішну лінію австрійка Крістіна Оберталер - у неї виявилось переваги у 7 секунд, аби позбавити Молдову сенсаційної медалі чемпіонату.

Для української команди один з двох головних стартів завершився бронзою Христини Дмитренко.

Наступного тижня відбудуться етапи юніорського та дорослого Кубків IBU, а попереду – чемпіонат світу в Нове-Мєсто (Чехія).