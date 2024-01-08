Футболіст помер на 43-му році життя.

На 43-му році життя помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун. Причини смерті футболіста невідомі.

Про це повідомив журналіст Дмитро Москаленко.

"Сьогодні на 43-му році життя помер Богдан Шершун (14.05.1981 – 08.01.2024). Вихованець дніпровського футболу (тренер Ігор Ветрогонов) виступав на позиції центрального захисника за "Дніпро" (1998- 2001 і 2005-08), в складі якого провів 170 офіційних матчів і забив 4 голи. Також в Україні грав за "Арсенал", "Кривбас" і "Волинь". Провів 4 матчі за національну збірну України. Володар Кубка УЄФА 2005", – ідеться у повідомленні.