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Помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун

Футболіст помер на 43-му році життя.

Помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун
Фото: з відкритих джерел

На 43-му році життя помер ексфутболіст збірної України Богдан Шершун. Причини смерті футболіста невідомі.

Про це повідомив журналіст Дмитро Москаленко.

"Сьогодні на 43-му році життя помер Богдан Шершун (14.05.1981 – 08.01.2024). Вихованець дніпровського футболу (тренер Ігор Ветрогонов) виступав  на позиції центрального захисника за "Дніпро" (1998- 2001 і 2005-08), в складі якого провів 170 офіційних матчів і забив 4 голи. Також в Україні грав за "Арсенал", "Кривбас" і "Волинь". Провів 4 матчі за національну збірну України. Володар Кубка УЄФА 2005", – ідеться у повідомленні.  

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