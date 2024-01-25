Український футболіст Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ.
"За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" – 0, повідомило Суспільне.
Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах.
Шевченко на цій посаді замінить Андрія Павелка, який був президентом УАФ із 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.
- Професійна футбольна кар'єра Андрія Шевченка тривала з 1994 до 2012 року – за цей час він грав за "Динамо", італійський "Мілан" та англійський "Челсі".
- З 2016 до 2021 року був головним тренером національної збірної України з футболу, а упродовж двох місяців у 2021-2022 (листопад-січень) очолював італійський клуб "Дженоа".
- З січня 2022 року офіційно перебував без роботи. У травні 2022 року став амбасадором платформи United24, а у вересні 2023 – позаштатним радником Президента України.
- У 2012 році балотувався у Верховну Раду України від партії "Україна – Вперед!" Наталії Королевської, був другим номером у виборчому списку. Однак тоді партія не набрала необхідну кількість голосів та не увійшла до Парламенту.