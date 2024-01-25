Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

Український футболіст Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ.

"За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" – 0, повідомило Суспільне.

Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах.

Шевченко на цій посаді замінить Андрія Павелка, який був президентом УАФ із 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.