На 79-му році життя помер видатний футболіст Франц Беккенбауер

Родина одного з кращих гравців в історії футболу, німця Франца Беккенбауера, підтвердила, що той помер на 79-му році життя.

Про це повідомляє The Sun.

“Ми будемо сумувати за тобою, “Кайзере”. Легенда - назавжди. Спочивай з миром”, - повідомила родина футболіста.

Франц Беккенбауер провів 103 матчі за команду Західної Німеччини, він встиг зіграти на трьох чемпіонатах світу з футболу.

Він був капітаном збірної, яка перемогла на чемпіонаті світу 1974 року, обігравши Нідерланди. Потім як тренер Беккенбауер виграв Чемпіонат світу в 1990 році. Таким чином він є одним із трьох спортсменів (разом із бразильцем Маріо Загалло та французом Дідьє Дешамом), які вигравали ЧС з футболу як гравець і як тренер.

Беккенбауер як гравець чотири рази вигравав Бундеслігу з мюнхенською “Баварією”, ще один раз - як тренер.

Він тричі вигравав Кубок Європи з німецьким клубом та в 1972 та 1976 роках отримав “Золотий м'яч”.