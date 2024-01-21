Збірна України з біатлону посіла шосте місце на Юнацькій Олімпіаді-2024

У корейському Канвоні триває Зимова Юнацька Олімпіада 2024 року.

У корейському Канвоні пройшов другий день Зимової Юнацької Олімпіади-2024. Участь у змаганнях з п'яти різних видів спорту взяли 14 представників України.

Збірна України стала шостою в одиночній змішаній естафеті, повідомляє Суспільне.Спорт.

У другий день змагань, 21 січня, відбувся перший командний старт з біатлону — одиночна змішана естафета. Найкращий результат України серед дівчат показала Аліна Хміль — 11-те місце, серед юнаків — Дмитро Крюков, який став 19-м.

В одиночній змішаній естафеті збірну України представили Ірина Шевченко та Олександр Біланенко. Вони претендували на подіум на старті гонки, однак через промахи у стрільбі фінішували за межами топ-5.

Найкращий результат збірна України показала у санному спорті: Світлана Соловей та Анна-Марія Гарцула посіли п'яте місце у двомісних санах, зберігши цю позицію після першого проїзду.

У стрибках на лижах з трампліна українська команда фінішувала 14-ю.

Лідером медального заліку Юнацької Олімпіади після другого дня змагань залишилась збірна Франції, яка додала у свій доробок ще дві золоті медалі. Італія змістила Китай з другого місця.

Біатлонні змагання у Канвоні продовжаться спринтами серед юнаків і дівчат, які пройдуть у вівторок, 23 січня. А остання гонка Зимової Юнацької Олімпіади-2024 з біатлону відбудеться 24 січня — нею стане класична змішана естафета.