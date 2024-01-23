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Олександр Свіщов розповів про перспективи та розвиток водного поло в 2024 році Актуально

У наступному сезоні у ФВПУ є наміри збільшити кількість команд у Вищій лізі серед жінок.

Олександр Свіщов розповів про перспективи та розвиток водного поло в 2024 році
Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України
Фото: надано пресслужбою

Президент федерації водного поло України Олександр Свіщов розповів про плани на 2024 рік – розвиток чоловічої Суперліги, збільшення жіночих команд у Вищій лізі та тренерські ротації. Як розповів Олександр Свіщов, в Суперлізі до восьми збільшилась кількість чоловічих команд.

"Цей сезон чемпіонату став насправді цікавішим з точки зору боротьби за другу позицію, в двох групах – «А» та «Б», є команди, які поборються за срібні та бронзові нагороди. Цей факт мене, звісно, тішить, але хотілось би, щоб була команда, яка нав’яже боротьбу за чемпіонство і буде достойним суперником для ВК «Динамо» Львів» у чемпіонських перегонах. Поки такої команди в Україні немає, проте, рівень самих поєдинків покращився. Так, є матчі, де інтригу бачимо до останньої секунди зустрічі, але їх, на жаль, не так багато. Втім, згадуючи минулий рік, є команди, які прогресують", – сказав Олександр Свіщов.

Олександр Свіщов підтримує ідею грати матчі Суперліги кожного тижня. Але через брак інфраструктури та фінансову складову не всі команди зможуть їздити на тури так часто. 

"Тому, про цю систему говорити поки не на часі. Я вважаю, головним досягненням є збільшення кількості команд у чемпіонаті України. Це дало можливість проявити себе, зокрема, молодим ватерполістам", – сказав Олександр Свіщов.

У наступному сезоні у ФВПУ є наміри збільшити кількість команд у Вищій лізі серед жінок.

Фото: Надано пресслужбою

"Війна сильно вплинула на жіночі команди, більшість дівчат після початку повномасштабного вторгнення виїхали закордон. Багато хто там залишається і досі, зокрема, в Німеччині. Я сподіваюсь, що з наступного сезону заявляться жіночі команди з Харкова та Дніпра і ми зможемо повернутись до формату п’яти команд у Вищій лізі. Поки ситуація така, що є три команди. Мені хотілось би, щоб була представлена команда з Харкова, адже вони завжди боролись за золоті медалі чемпіонату. Зараз ці дівчата розійшлись по різних командах. На цей момент ми прагнули зберегти жіноче водне поло, нам це вдалось. Далі хочемо вийти на якість чемпіонату у довоєнний період", – розповів Олександр Свіщов.

Керівництво ФВПУ зробило відкритий конкурс на посаду головного тренера збірної України серед чоловіків та жінок. Наразі ніхто, окрім теперішніх наставників, свої кандидатури на пости головних тренерів так і не подав. Тренери бояться брати відповідальність у теперішніх реаліях. 

Водне поло
Фото: Надано пресслужбою
Водне поло

Олексій Шведов і Сергій Рябченко будуть працювати зі збірними упродовж 2024-го року. У кінці 2024 року проведуть відкритий конкурс на посаду тренерів збірних. Наступний рік для наших збірних буде більше підготовчий. У великих турнірах команди участі не братимуть, адже сьогодні тривають чемпіонати Європи з водного поло серед чоловіків та жінок.

Як раніше розповідав Олександр Юрійович Свіщов, в нинішніх реаліях спортивне життя розвивається здебільшого на рівні національних збірних, але далеко не в тих масштабах, як у мирний час. Але якщо на початку війни головним завданням для керівництва ФВПУ було знайти безпечне місце для ватерполістів та представити українські збірні усіх вікових категорій на міжнародних змаганнях. То сьогодні головним завданням ФВПУ є відновлення гідного рівня внутрішніх чемпіонатів.

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