Україна стала дев'ятою в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи з біатлону

Україна посіла дев'яту сходинку на чемпіонаті Європи з біатлону у класичній змішаній естафеті. Першою стала Норвегія, пише "Суспільне".

До української збірної увійшли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина. Для Мандзина та Дмитренко це стало першою естафетою у кар'єрі на континентальній першості.

Віталій Мандзин на першому вогневому рубежі використав один додатковий патрон, на стійці не зробив жодного промаху і покинув стрільбище з четвертою позицією. Естафету Мандзин передав четвертим з відставанням у 42 секунди від Норвегії, яка виграла стартовий відрізок.

Норвегія зберігала лідерство протягом майже всього змагання. Її спортсмени у змішаній естафеті стали Ісак Фрей, Йоган-Олав Ботн, Іда Лієн і Марен Кіркейде стали чемпіонами Європи.

Чемпіонат Європи з біатлону. Змішана естафета

Норвегія (1+7) 1:04:23.3

Франція (1+7) +14.6

Італія (0+5) +53.8

Швеція (2+15) +1:42.2

Німеччина (2+10) +2:37.6

Австрія (2+15) +2:54.6

Швейцарія (2+10) +3:17.7

Литва (2+10) +3:46.1

Україна (4+12) +4:16.2

Словаччина (3+15) +4:25.4

Чемпіонат проходив у Брезно-Осрблі (Словаччина). В ньому змагалися 25 країн. На змішану естафету українські тренери поставили найсильніший і оптимальніший на сьогодні склад, пише biatlon.com.ua.

Чемпіонат завершиться одиночною змішаною естафетою.