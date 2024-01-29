Три українські теністистки ввійшли в ТОП-30 рейтингa WTA після Australian Open-2024

Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру три українки увійшли до ТОП-30 рейтингa WTA.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (19 місце), яка в оновленому рейтингу піднялася до ТОП-20 із 23-го на 19-те місце.

21-річна киянка Марта Костюк піднялась одразу на дев'ять і посіла 28-ме місце, що є її особистим рекордом.

Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. Завдяки виходу до півфіналу 23-річна одеситка піднялася одразу на 64 позиції і тепер вона на 29-й. Загалом на Australian Open-2024 Україну представляли сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. Після змагань покращила своє положення в рейтингу WTA й Леся Цуренко, яка піднялася на дві сходинки та обійшла іншу українку - Ангеліну Калініну. Цуренко відтепер посідає 31 сходинку, Калініна – 33.

Зазначимо, що після Australian Open-2024 низка змін відбулася й у ТОП-10. Зокрема, на третьому місці - півфіналістка першого Грендслему сезону, американка Коко Гофф. Натомість учасниці фіналу австралійського мейджору, китаянці Цінь Вень Чжен підкорилася рекордна позиція, вона додала 8-м щаблів й наразі розташовується на 7-му місці. Лідеркою світового рейтингу залишається полька Іга Швьонтек.

Рейтинг WTA: топ-10 і українки

Іга Швьонтек (Польща) — 9770 очок Аріна Сабалєнка — 8905 Коко Гофф (США) — 7200 (+1) Джессіка Пегула (США) — 5705 (+1) Єлена Рибакіна (Казахстан) — 5688 (-2) Онс Жабер (Туніс) — 4076 Цінь Вень Чжен (Китай) — 3950 (+8) Маркета Вондроушова (Чехія) — 3846 (-1) Марія Саккарі (Греція) — 3710 (-1) Кароліна Мухова (Чехія) — 3520 (-1)