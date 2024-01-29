Три українські теністистки ввійшли в ТОП-30 рейтингa WTA після Australian Open-2024

Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру три українки увійшли до ТОП-30 рейтингa WTA.
Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (19 місце), яка в оновленому рейтингу піднялася до ТОП-20 із 23-го на 19-те місце.
21-річна киянка Марта Костюк піднялась одразу на дев'ять і посіла 28-ме місце, що є її особистим рекордом.
Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. Завдяки виходу до півфіналу 23-річна одеситка піднялася одразу на 64 позиції і тепер вона на 29-й. Загалом на Australian Open-2024 Україну представляли сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. Після змагань покращила своє положення в рейтингу WTA й Леся Цуренко, яка піднялася на дві сходинки та обійшла іншу українку - Ангеліну Калініну. Цуренко відтепер посідає 31 сходинку, Калініна – 33.
Зазначимо, що після Australian Open-2024 низка змін відбулася й у ТОП-10. Зокрема, на третьому місці - півфіналістка першого Грендслему сезону, американка Коко Гофф. Натомість учасниці фіналу австралійського мейджору, китаянці Цінь Вень Чжен підкорилася рекордна позиція, вона додала 8-м щаблів й наразі розташовується на 7-му місці. Лідеркою світового рейтингу залишається полька Іга Швьонтек.
Рейтинг WTA: топ-10 і українки
- Іга Швьонтек (Польща) — 9770 очок
- Аріна Сабалєнка — 8905
- Коко Гофф (США) — 7200 (+1)
- Джессіка Пегула (США) — 5705 (+1)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) — 5688 (-2)
- Онс Жабер (Туніс) — 4076
- Цінь Вень Чжен (Китай) — 3950 (+8)
- Маркета Вондроушова (Чехія) — 3846 (-1)
- Марія Саккарі (Греція) — 3710 (-1)
- Кароліна Мухова (Чехія) — 3520 (-1)
- 19. Еліна Світоліна (Україна) — 2212 (+4)
- 28. Марта Костюк (Україна) — 1630 (+9)
- 29. Даяна Ястремська (Україна) — 1587 (+64)
- 31. Леся Цуренко (Україна) — 1542 (+2)
- 32. Ангеліна Калініна (Україна) — 1480 (-2)
- 135. Дар'я Снігур (Україна) — 559 (-1)
- 136. Юлія Стародубцева (Україна) — 557 (+14)
- 175. Катаріна Завацька (Україна) — 441 (-3)
- 181. Катерина Байндль (Україна) — 428 (-46)