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Три українські теністистки ввійшли в ТОП-30 рейтингa WTA після Australian Open-2024

Після завершення турніру чоловіча та жіноча тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги.

Три українські теністистки ввійшли в ТОП-30 рейтингa WTA після Australian Open-2024
Фото: EPA/UPG

Після завершення Australian Open-2024 чоловіча (ATP) та жіноча (WTA) тенісні асоціації оприлюднили оновлені рейтинги. За підсумкими турніру три українки увійшли до ТОП-30 рейтингa WTA.

Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна (19 місце), яка в оновленому рейтингу піднялася до ТОП-20 із 23-го на 19-те місце.

21-річна киянка Марта Костюк піднялась одразу на дев'ять і посіла 28-ме місце, що є її особистим рекордом.

Найбільший прогрес серед українок за підсумками Australian Open-2024 продемонструвала Даяна Ястремська. Завдяки виходу до півфіналу 23-річна одеситка піднялася одразу на 64 позиції і тепер вона на 29-й. Загалом на Australian Open-2024 Україну представляли сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. Після змагань покращила своє положення в рейтингу WTA й Леся Цуренко, яка піднялася на дві сходинки та обійшла іншу українку - Ангеліну Калініну. Цуренко відтепер посідає 31 сходинку, Калініна – 33.

Зазначимо, що після Australian Open-2024 низка змін відбулася й у ТОП-10. Зокрема, на третьому місці - півфіналістка першого Грендслему сезону, американка Коко Гофф. Натомість учасниці фіналу австралійського мейджору, китаянці Цінь Вень Чжен підкорилася рекордна позиція, вона додала 8-м щаблів й наразі розташовується на 7-му місці. Лідеркою світового рейтингу залишається полька Іга Швьонтек.

Рейтинг WTA: топ-10 і українки

  1. Іга Швьонтек (Польща) — 9770 очок
  2. Аріна Сабалєнка — 8905
  3. Коко Гофф (США) — 7200 (+1)
  4. Джессіка Пегула (США) — 5705 (+1)
  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) — 5688 (-2)
  6. Онс Жабер (Туніс) — 4076
  7. Цінь Вень Чжен (Китай) — 3950 (+8)
  8. Маркета Вондроушова (Чехія) — 3846 (-1)
  9. Марія Саккарі (Греція) — 3710 (-1)
  10. Кароліна Мухова (Чехія) — 3520 (-1)
  • 19. Еліна Світоліна (Україна) — 2212 (+4)
  • 28. Марта Костюк (Україна) — 1630 (+9)
  • 29. Даяна Ястремська (Україна) — 1587 (+64)
  • 31. Леся Цуренко (Україна) — 1542 (+2)
  • 32. Ангеліна Калініна (Україна) — 1480 (-2)
  • 135. Дар'я Снігур (Україна) — 559 (-1)
  • 136. Юлія Стародубцева (Україна) — 557 (+14)
  • 175. Катаріна Завацька (Україна) — 441 (-3)
  • 181. Катерина Байндль (Україна) — 428 (-46)
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