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Світоліна увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Еліна прекрасно себе почуває в світі тенісного бізнесу.

Світоліна увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 photography

Авторитетне видання Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік.

У престижну номінацію увійшла і перша ракетка України Еліна Світоліна

За 2020 рік уродженка Одеси заробила 6,4 млн доларів, що є сьомим результатом в світі.

Відзначимо, що перші дев'ять місць в рейтингу зайняли представниці тенісу. 

Розбавила компанію тенісисток футболістка Алекс Морган.

Топ-10 рейтингу:

  1. Наомі Осака (Японія, теніс). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призові, $ 34 - контракти);
  2. Серена Вільямз (США, теніс). $ 36 млн ($ 4 - призові, $ 32 - контракти);
  3. Ешлі Барті (Австралія, теніс). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призові, $ 3 - контракти);
  4. Сімона Халеп (Румунія, теніс). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призові, $ 4 - контракти);
  5. Бьянка Андрееску (Канада, теніс). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призові, $ 4 - контракти);
  6. Гарбінє Мугуруса (Іспанія, теніс). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призові, $ 4,5 - контракти);
  7. Еліна Світоліна (УКРАЇНА, теніс). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призові, $ 1 - контракти);
  8. Софія Кенін (США, теніс). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призові, $ 1 - контракти);
  9. Анжелік Кербер (Німеччина, теніс). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призові, $ 4 - контракти);
  10. Алекс Морган (США, футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тис. - бонуси, $ 4,2 млн - зарплата).

Раніше Світоліна відмовилася від участі в US Open-2020.

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