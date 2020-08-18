Світоліна увійшла в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу

Еліна прекрасно себе почуває в світі тенісного бізнесу.

Авторитетне видання Forbes склало рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменок світу за 2020 рік.

У престижну номінацію увійшла і перша ракетка України Еліна Світоліна.

За 2020 рік уродженка Одеси заробила 6,4 млн доларів, що є сьомим результатом в світі.

Відзначимо, що перші дев'ять місць в рейтингу зайняли представниці тенісу.

Розбавила компанію тенісисток футболістка Алекс Морган.

Топ-10 рейтингу:

Наомі Осака (Японія, теніс). $ 37,4 млн ($ 3,4 - призові, $ 34 - контракти); Серена Вільямз (США, теніс). $ 36 млн ($ 4 - призові, $ 32 - контракти); Ешлі Барті (Австралія, теніс). $ 13,1 млн ($ 10,1 - призові, $ 3 - контракти); Сімона Халеп (Румунія, теніс). $ 10,9 млн ($ 6,9 - призові, $ 4 - контракти); Бьянка Андрееску (Канада, теніс). $ 8,9 млн ($ 4,9 - призові, $ 4 - контракти); Гарбінє Мугуруса (Іспанія, теніс). $ 6,6 млн ($ 2,1 - призові, $ 4,5 - контракти); Еліна Світоліна (УКРАЇНА, теніс). $ 6,4 млн ($ 5,4 - призові, $ 1 - контракти); Софія Кенін (США, теніс). $ 5,8 млн ($ 4,8 - призові, $ 1 - контракти); Анжелік Кербер (Німеччина, теніс). $ 5,3 млн ($ 1,3 - призові, $ 4 - контракти); Алекс Морган (США, футбол). $ 4,6 млн ($ 400 тис. - бонуси, $ 4,2 млн - зарплата).

Раніше Світоліна відмовилася від участі в US Open-2020.