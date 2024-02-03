Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні

Місце поєдинку не змінилося, бій проведуть у саудівському Ер-Ріяді.

Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона 18 травня.

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

"Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.

Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше.

🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗙𝗨𝗥𝗬-𝗨𝗦𝗬𝗞 𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨



The Undisputed Heavyweight Championship Fight between @Tyson_Fury and @usykaa has been rescheduled to May 18th in Riyadh.#FuryUsyk | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4WxCOqGjs3 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 3, 2024