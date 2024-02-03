Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
На Рівненщині зіткнулись мікроавтобус і вантажівка. Три людини загинули, ще дві травмовані
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
РФ готує масове заселення окупованої частини України під кодовою назвою "Запорізька цілина"
​Час формулювати потреби фронту
​Час формулювати потреби фронту
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
Польща продовжить термін легального перебування українських біженців лише до кінця червня
ГоловнаСпорт

Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні

Місце поєдинку не змінилося, бій проведуть у саудівському Ер-Ріяді.

Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні
Фото: boxing-social.com

Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона  18 травня. 

Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.

"Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.

Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше. 

  • Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року. 
  • На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.
  • Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу  Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.
  • Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович. 
  • Проте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies