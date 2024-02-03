Олександр Усик зустрінеться із Тайсоном Ф’юрі у травні

Український боксер Олександр Усик і британець Тайсон Ф’юрі проведуть поєдинок за звання абсолютного чемпіона 18 травня.
Про це повідомляє промоутерська компанія Queensberry Promotions.
"Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між Тайсоном Ф’юрі і Олександром Усиком перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді", – йдеться у повідомленні.
Провести бій у саудівському Ер-Ріяді планували і раніше.
🚨 𝗡𝗘𝗪 𝗙𝗨𝗥𝗬-𝗨𝗦𝗬𝗞 𝗗𝗔𝗧𝗘 🚨— Queensberry Promotions (@Queensberry) February 3, 2024
The Undisputed Heavyweight Championship Fight between @Tyson_Fury and @usykaa has been rescheduled to May 18th in Riyadh.#FuryUsyk | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/4WxCOqGjs3
- Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року.
- На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.
- Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.
- Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович.
- Проте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.