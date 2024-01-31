Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з кращим результатом сезону

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в німецькому Коттбусі.
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.04 метра і встановила таким чином рекорд турніру.
Минулого року у січні Магучіх також виграла цей турнір, але з результатом 1.98 метра.
Українка стартувала з висоти 1.90 метра і підкорила її з першої спроби. Також з першої спроби вона підкорила 1.96 метра та 1.98 метра, і таким чином виграла турнір.
Надалі Магучіх з другої спроби підкорила висоту в 2.04 метра і встановила новий рекорд турніру.
- Магучіх визнана найкращою спортсменкою України 2023 року.
- Також Ярослава Магучіх очолила десятку найкращих атлетів України за підсумками 2023 року за версією Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ).