Ярослава Магучіх виграла змагання у Німеччині з кращим результатом сезону

Магучіх перемогла з результатом 2.04 метра і встановила таким чином рекорд турніру.

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в німецькому Коттбусі.

Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Ярослава Магучіх перемогла з результатом 2.04 метра і встановила таким чином рекорд турніру.

Минулого року у січні Магучіх також виграла цей турнір, але з результатом 1.98 метра.

Українка стартувала з висоти 1.90 метра і підкорила її з першої спроби. Також з першої спроби вона підкорила 1.96 метра та 1.98 метра, і таким чином виграла турнір.

Надалі Магучіх з другої спроби підкорила висоту в 2.04 метра і встановила новий рекорд турніру.