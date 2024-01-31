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Українка Дар’я Варфоломеєва виборола бронзу на Гран-прі з фехтування на шпагах у Катарі

Це перша в кар’єрі шпажистки медаль на турнірах такого рівня.

Українка Дар’я Варфоломеєва виборола бронзу на Гран-прі з фехтування на шпагах у Катарі
Фото ілюстративне
Фото: Marie-Lan Nguyen

У Досі (Катар), де 31 січня розігрують нагороди Гран-прі з фехтування на шпагах, третю сходинку посіла українка Дар’я Варфоломеєва. 

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Для підопічної Наталії Конрад та Дмитра Петруса це перша в кар’єрі медаль на турнірах такого рівня.

В основну сітку 24-річна спортсменка потрапила завдяки перемозі над чинною чемпіонкою світу у команді Евою Тшебінською з Польщі (15:5). 

В 1/16 Варфоломеєва здолала подругу Тшебінської по збірній Александру Ярецку (15:12), а перед цим вибила з боротьби дворазову чемпіонку світу в особистому заліку та володарку двох олімпійських нагород італійку Росселлу Ф’ямінго (15:6). 

Поступаючись більшу частину поєдинку за вхід у вісімку, українська шпажистка зуміла  наздогнати естонку Вероніку Зуйкову і на пріоритеті вирвала перемогу (12:11). 

Удодаткову хвилину вирішилася доля чвертьфіналу, в якому українській спортсменці вдалося в кінці відіграти у чинної чемпіонки світу та другого номера світового рейтингу француженки Марі-Флоранс Кандассамі два уколи й завдати вирішальний удар – 11:10.

Гарантувавши собі медаль, Варфоломеєва у напруженій боротьбі поступилася у півфіналі досвідченій італійці Джулії Ріцці (12:15).

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