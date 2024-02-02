Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
ГоловнаСпорт

"Реал Мадрид" купив українського воротаря Іллю Волошина

Контракт із українцем розрахований до 2026 року.

"Реал Мадрид" купив українського воротаря Іллю Волошина
Фото: sportemblems.ru

ФК "Реал Мадрид" придбав 17-річного українського воротаря іспанського клубу "Райо Махадаонда" Іллю Волошина, передає "Укрінформ".

Фото: Х/Ricardo García

Офіційного повідомлення про трансфер клуб наразі не оголошував. Інформацію про перехід оприлюднило футбольне агентство RGFootball.

Угода розрахована до 2026 року. Про її фінансові умови наразі не відомо.

Як відомо, Ілля Волошин - вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровщина), де грав із 2014 року по 2019 рік. У сезоні 2023/24 Волошин провів 8 сухих матчів із 11 за "Райо Махадаонда". Лише в одній грі він пропустив 2 голи (проти ФК "Хетафе").

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies