Контракт із українцем розрахований до 2026 року.

ФК "Реал Мадрид" придбав 17-річного українського воротаря іспанського клубу "Райо Махадаонда" Іллю Волошина, передає "Укрінформ".

Фото: Х/Ricardo García

Офіційного повідомлення про трансфер клуб наразі не оголошував. Інформацію про перехід оприлюднило футбольне агентство RGFootball.

Угода розрахована до 2026 року. Про її фінансові умови наразі не відомо.

Як відомо, Ілля Волошин - вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ (Дніпропетровщина), де грав із 2014 року по 2019 рік. У сезоні 2023/24 Волошин провів 8 сухих матчів із 11 за "Райо Махадаонда". Лише в одній грі він пропустив 2 голи (проти ФК "Хетафе").