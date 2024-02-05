Збірна України вперше за 28 років виступить у чоловічій байдарці-четвірці на Олімпіаді

Команда є однією із найсильніших у світі, у її "скарбничці" є три поспіль медалі на чемпіонатах світу.

Україна вперше за 28 років виспупить на Олімпіаді у чоловічій байдарці-четвірці

За підсумками 2023 року збірна України здобула вже чотири змагальні ліцензії на Олімпіаду-2024 у веслуваннях на байдарках і каное, зокрема і у байдарці-четвірці на 500 метрів. Це друга ліцензія у цій категорії після 1996 року.

На чемпіонаті світу-2023 право виступати на Олімпіаді виборола четвірка Ігоря Трунова, Дмитра Даниленка, Олега Кухарика та Івана Семикіна, пише Суспільне.

Як йдеться у матеріалі, ця українська байдарка-четвірка є однією з найсильніших у світі – три поспіль медалі на чемпіонатах світу ("золото" у 2021 році та дві "бронзи" у 2022 та 2023 роках) і "срібло" Європейських ігор-2023.

Учасник команди Іван Семикін розповів, що вони провели другий збір у Туреччині, також тренувалися там і у грудні.

"Під час першого збору працювали більше на воді, напрацьовували передусім базову підготовку. Цей збір із загальної фізичної підготовки – більше акцент на штангу, плаваємо у басейні", – додав Семикін.

Він сказав, що наступний збір також відбудеться у Туреччині.

"Там вже буде акцент на воді, буде багато води. Усе ще у базовому режимі, бо до Олімпіади ще дуже далеко, і форсувати події немає сенсу. Потім плануємо у березні поїхати до Португалії. Там є база виробників човнів, на яких ми виступаємо. Маємо домовленість, щоб нові човни, які зроблять для нас, привезли туди, і ми мали б змогу їх протестувати до змагань", – поділився планами спортсмен.

У планах команди – до Олімпіади у Парижі взяти участь у декількох змаганнях.

"Перше – Кубок України наприкінці квітня. Потім – поки що не знаю щодо першого етапу Кубка світу в Угорщині, бо туди можуть допустити росіян. Точно плануємо другий етап Кубка світу у Познані (кінець травня). І в принципі все, далі – підготовка на Олімпійські ігри", – сказав Семикін.

Вчора Україна отримала третю ліцензію в стрибках у воду на XXXIII літні Олімпійські ігри. Квиток до Парижу-2024 принесли Україні Олег Колодій та Данило Коновалов. Вони посіли шосте місце в синхроні на трампліні 3 м на чемпіонаті світу, що триває в Катарі.