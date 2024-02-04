Посол України у США про голосування у Конгресі за закон щодо допомоги Києву: Шанси дуже великі

Найближчим часом стане зрозуміло, чи законопроєкт по Україні голосуватимуть окремо, а чи в пакеті з Ізраїлем та іншими питаннями, зокрема, кордону.

Ситуація з голосуванням у США за пакет допомоги для України хоча складна, але "все рухається у правильному напрямку".

Про це в етері телемарафону сказала посол України у США Оксана Маркарова.

"Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається у правильному напрямку, однак треба розуміти, що це складний політичний процес у виборчий рік", - зазначивла посол.

Маркарова зауважила, що "останні місяцями ми дуже активно працюємо над тим, щоб законопроєкт для країни про додаткову допомогу був схвалений" і додала, що "шанси дуже великі".

Посол також прокоментувала ідею Палати представників виокремити допомогу Ізраїлю. Маркарова підкреслила, що нині очікують на публікацію в Сенаті двопартійного документа, який передбачає голосування за пакет допомоги, а не окремо по Ізраїлю.

"Незважаючи на те, що ви чули ще вчора, що Палата представників зареєструвала законопроєкт виключно допомоги для Ізраїлю, сьогодні ми очікуємо публікації в Сенаті Сполучених Штатів двопартійного законопроєкту, який включатиме угоду, яка була досягнута (лідер Сенату Чак Шумер оголосив це в п'ятницю), яка включатиме Україну, Ізраїль, деякі питання кордону, а також інші питання", - сказала Маркарова.

Посол висловила сподівання, що "з завтрашнього дня після публікації розпочнеться розгляд цього законопроєкту".

Маркарова зазначила, що у Палаті представників обговорюють різні варіанти і це "складний процес і складна дискусія". Вона наголосила, що Україна попри всю складність ситуації, має чітку двопартійну підтримку.

Щодо дискусій, який "буде ще більше", то українська сторона чує від представників обох партій, що "незважаючи на ці складні дискусії законопроєкт рухається вперед і дуже сподіваємося, що вже найближчим часом буде ясність - чи окремо український законопроєкт, чи в тому пакеті, який буде проголосований, сподіваємось, скоро Сенатом, він також знайде підтримку в обох палатах", - додала посол України у США.

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