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Посол України у США про голосування у Конгресі за закон щодо допомоги Києву: Шанси дуже великі

Найближчим часом стане зрозуміло, чи законопроєкт по Україні голосуватимуть окремо, а чи в пакеті з Ізраїлем та іншими питаннями, зокрема, кордону.

Посол України у США про голосування у Конгресі за закон щодо допомоги Києву: Шанси дуже великі
посол України у США Оксана Маркарова
Фото: Макс Требухов

Ситуація з голосуванням у США за пакет допомоги для України хоча складна, але "все рухається у правильному напрямку".

Про це в етері телемарафону сказала посол України у США Оксана Маркарова.

"Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про зраду точно немає. Все рухається у правильному напрямку, однак треба розуміти, що це складний політичний процес у виборчий рік", - зазначивла посол.

Маркарова зауважила, що "останні місяцями ми дуже активно працюємо над тим, щоб законопроєкт для країни про додаткову допомогу був схвалений" і додала, що "шанси дуже великі". 

Посол також прокоментувала ідею Палати представників виокремити допомогу Ізраїлю. Маркарова підкреслила, що нині очікують на публікацію в Сенаті двопартійного документа, який передбачає голосування за пакет допомоги, а не окремо по Ізраїлю.

"Незважаючи на те, що ви чули ще вчора, що Палата представників зареєструвала законопроєкт виключно допомоги для Ізраїлю, сьогодні ми очікуємо публікації в Сенаті Сполучених Штатів двопартійного законопроєкту, який включатиме угоду, яка була досягнута (лідер Сенату Чак Шумер оголосив це в п'ятницю), яка включатиме Україну, Ізраїль, деякі питання кордону, а також інші питання", - сказала Маркарова.

Посол висловила сподівання, що "з завтрашнього дня після публікації розпочнеться розгляд цього законопроєкту".

Маркарова зазначила, що у Палаті представників обговорюють різні варіанти і це "складний процес і складна дискусія". Вона наголосила, що Україна попри всю складність ситуації, має чітку двопартійну підтримку. 

Щодо дискусій, який "буде ще більше", то українська сторона чує від представників обох партій, що "незважаючи на ці складні дискусії законопроєкт рухається вперед і дуже сподіваємося, що вже найближчим часом буде ясність - чи окремо український законопроєкт, чи в тому пакеті, який буде проголосований, сподіваємось, скоро Сенатом, він також знайде підтримку в обох палатах", - додала посол України у США.

Що відбувається із наданням Україні допомоги США

  • Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
  • 20 грудня минулого року з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
  • Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
  • Днями спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що найближчим часом у Палаті пройде голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних умов.
  • У Білому домі відреагували на ідею виокремити питання Ізраїлю і заявили, що не підтримують такий законопроєкт, який не передбачає допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.
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