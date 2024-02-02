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До Києва прибув ексголова ЦРУ Майк Помпео і зустрівся з Єрмаком

Єрмак висловив сподівання на продовження підтримки з боку Штатів.

До Києва прибув ексголова ЦРУ Майк Помпео і зустрівся з Єрмаком
Керівник ОПУ Андрій Єрмак і ексглава ЦРУ Майк Помпео
Фото: ОПУ

В Україну прибув колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки і ексголова ЦРУ Майк Помпео.

Як ідеться на сайті Президента, із Помпео зустрівся глава ОПУ Андрій Єрмак.

Він висловив вдячність США за допомогу Україні й висловив сподівання на продовження підтримки з боку Штатів.

Єрмак наголосив на необхідності дати чіткий сигнал Росії, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.

Хто такий Майк Помпео

  • Помпео раніше був конгресменом - 2010 року на виборах до Палати представників у Канзасі він переміг демократа Раджа Гойла з 59% голосів на загальних виборах. На перевиборах 2012-го переміг кандидата від Демократичної партії Роберта Тілмана з показником 62%, у 2014-му здобув перемогу в Канзасі з кількістю 66,7 %голосів, а 2016-го переміг опонента-демократа з 60,6% голосів.
  • У листопаді 2016 року тодішній президент Дональд Трамп оголосив, що призначить Помпео директором Центрального розвідувального управління.
  • У січні 2017-го Сенат затвердив його кандидатуру віцепрезидент Майк Пенс привів Помпео до присяги.
  • У березні 2018 року його кандидатуру запропонували на посаду Державного секретаря США.
  • У листопаді 2023 року з'явилася інформація, що Майк Помпео стане незалежним невиконавчим директором Ради директорів "Київстару". Перед цим суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Серед арештованих активів – 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.
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