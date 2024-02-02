До Києва прибув ексголова ЦРУ Майк Помпео і зустрівся з Єрмаком

Єрмак висловив сподівання на продовження підтримки з боку Штатів.

В Україну прибув колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки і ексголова ЦРУ Майк Помпео.

Як ідеться на сайті Президента, із Помпео зустрівся глава ОПУ Андрій Єрмак.

Він висловив вдячність США за допомогу Україні й висловив сподівання на продовження підтримки з боку Штатів.

Єрмак наголосив на необхідності дати чіткий сигнал Росії, що своєю агресією вона не може порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів.

Хто такий Майк Помпео