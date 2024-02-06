Новим прем'єром Казахстану став голова адміністрації президента Токаєва

Новим прем'єр-міністром Казахстану став Олжас Бектенов. Касим-Жомарт Токаєв уже підписав указ про його призначення, пише Радіо Свобода.

Призначення Бактенова підтримали депутати: 69 за, сім утрималися. Кандидатуру висувала правляча партія "Аманат".

43-річний Бектенов із квітня 2023 керував адміністрацією президента. До того він працював головою антикорупційного відомства, у міністерстві юстиції та столичному акіматі.

Бактенова із призначенням привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Бажаю успіху у втіленні стратегічних ініціатив для процвітання країни. Нехай ваші таланти сприяють стабільності та розвитку Казахстану", – написав він у X.

Учора президент Токаєв прийняв відставку уряду. Сьогодні в Казахстані сформували новий кабінет, але більшість міністрів зберегли посади. Зокрема, міністр освіти і науки, екології і природних ресурсів, просвіти, цифрового розвитку, сільського господарства, енергетики, закордонних справ, оборони, внутрішніх справ, пишуть місцеві медіа.

Токаєв зміну уряду пояснював тим, що потрібні "нові позиції, новий погляд", якщо Казахстан хоче підняти рівень економіки.