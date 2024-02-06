Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року, − Politico

Сьогодні у Страсбурзі Єврокомісія представить свої кліматичні цілі для ЄС до 2040 року. Серед них – скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком, пише Politico з посиланням на проєкт рішення.

Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів у всій Європі проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору між 2015 і 2040 роками.

Також вилучено рекомендації щодо зміни способу життя та поступового скасування субсидій на викопне паливо. Обидва пункти можна сприймати як “жести примирення” у бік фермерів.

Однак попри це сільському господарству ЄС дійсно доведеться суттєво скоротити викиди, щоб допомогти досягти спільної мети блоку, зазначає видання. “Цей епізод є лише прелюдією майбутніх сутичок. Представники Комісії та експерти кажуть, що сільське господарство, якого поки що майже не торкалися кліматичні правила ЄС, має докласти у майбутньому більше зусиль”, − йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що радикальне скорочення викидів є найкращою можливістю досягнути так званої “Зеленої угоди” щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Кліматична дорожня карта стане першим кроком на шляху до правил наступного десятиліття, які вимагатимуть більших обмежень для бізнесу та сільського господарства.

Ця ініціатива містить багато політичних ризиків для як для євроблоку загалом, так і для очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зокрема. У ЄС залишилося чотири місяці до загальноблокових виборів до Європейського парламенту, а голова виконавчої влади Євросоюзу, як очікується, висуне свою кандидатуру на другий президентський термін у найближчі тижні.