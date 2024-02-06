За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
За добу українські захисники знищили понад 800 окупантів, – Генштаб
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Однозначно потрібне перезавантаження, – Зеленський повідомив про намір змінити низку "державних керівників" (уточено)
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Німецький генерал вважає, що Україна здатна перемогти Росію
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Сенатори досягли угоди щодо допомоги Україні та кордону США, − Bloomberg (оновлено)
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року
ГоловнаСвіт

Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року, − Politico

З рішення виключено низку пунктів про обмеження для фермерів.

Єврокомісія рекомендуватиме скоротити викиди на 90% до 2040 року, − Politico
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Страсбурзі Єврокомісія представить свої кліматичні цілі для ЄС до 2040 року. Серед них – скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком, пише Politico з посиланням на проєкт рішення.

Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів у всій Європі проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору між 2015 і 2040 роками.

Підписуйтесь на наш Google News

Також вилучено рекомендації щодо зміни способу життя та поступового скасування субсидій на викопне паливо. Обидва пункти можна сприймати як “жести примирення” у бік фермерів.

Однак попри це сільському господарству ЄС дійсно доведеться суттєво скоротити викиди, щоб допомогти досягти спільної мети блоку, зазначає видання. “Цей епізод є лише прелюдією майбутніх сутичок. Представники Комісії та експерти кажуть, що сільське господарство, якого поки що майже не торкалися кліматичні правила ЄС, має докласти у майбутньому більше зусиль”, − йдеться у матеріалі.

Bloomberg зазначає, що радикальне скорочення викидів є найкращою можливістю досягнути так званої “Зеленої угоди” щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Кліматична дорожня карта стане першим кроком на шляху до правил наступного десятиліття, які вимагатимуть більших обмежень для бізнесу та сільського господарства.

Ця ініціатива містить багато політичних ризиків для як для євроблоку загалом, так і для очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зокрема. У ЄС залишилося чотири місяці до загальноблокових виборів до Європейського парламенту, а голова виконавчої влади Євросоюзу, як очікується, висуне свою кандидатуру на другий президентський термін у найближчі тижні.

  • Торік у грудні сім країн Європи, включно з Німеччиною, Нідерландами та Францією, пообіцяли виключити до 2035 року електростанції, що виділяють CO2, зі своїх електроенергетичних систем.
  • У вересні Politico писало, що в ЄС закінчуються легкі способи скоротити викиди вуглецю, а кліматичних цілей 2030 року блок може не досягнути.
  • У квітні Європарламент схвалив перший у світі податок на імпорт вуглецю. Законодавство ЄС спочатку охоплюватиме імпорт чавуну, сталі, алюмінію, цементу, добрив, електроенергії та водню.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies