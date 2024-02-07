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Біля Аляски засікли чотири російські військові літаки

Повітряні судна Росії зафіксували в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски. 

Біля Аляски засікли чотири російські військові літаки
Фото: змі окупантів

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) 6 лютого 2024 року виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).

Про це повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади. Ця російська діяльність в ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – додали в NORAD.

Як зазначили в Командуванні, ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів відповіді для захисту Північної Америки", – заявили у Командуванні.

Також там наголосили, що NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних і бортових радарів та винищувачів для відстеження літаків і інформування про відповідні дії. 

  • Минулого року НАТО понад 300 разів підіймало свої повітряні сили, щоб перехопити російські військові літаки
  • Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.
  • Уздовж східного флангу НАТО російські літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не представляли план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами. 
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