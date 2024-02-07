Біля Аляски засікли чотири російські військові літаки

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) 6 лютого 2024 року виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ).
Про це повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.
"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади. Ця російська діяльність в ПВО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – додали в NORAD.
Як зазначили в Командуванні, ADIZ починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і це визначена ділянка міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх літаків в інтересах національної безпеки.
"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів відповіді для захисту Північної Америки", – заявили у Командуванні.
Також там наголосили, що NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних і бортових радарів та винищувачів для відстеження літаків і інформування про відповідні дії.
- Минулого року НАТО понад 300 разів підіймало свої повітряні сили, щоб перехопити російські військові літаки
- Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.
- Уздовж східного флангу НАТО російські літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не представляли план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами.