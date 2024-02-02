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Російські військові "впустили" авіабомбу на окуповане Зимогір'я на Луганщині

Жителів вулиці евакуювали.

Російські військові "впустили" авіабомбу на окуповане Зимогір'я на Луганщині

Російський літак "впустив" ще одну авіабомбу - цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що 1 лютого у місті Зимогір'я на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500.

Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого.

  • Раніше, 8 січня, російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу ФАБ-250. Також літаки РФ впустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області, мешканців прилеглих сіл евакуювали. До того ж у Павлівському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети Х-101.
  • Своєю чергою британська розвідка нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ "скидали" бомби на російські або окуповані населені пункти.
  • Під час атаки 2 січня одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевнив, що "все під контролем".
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