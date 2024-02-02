Російські військові "впустили" авіабомбу на окуповане Зимогір'я на Луганщині

Російський літак "впустив" ще одну авіабомбу - цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що 1 лютого у місті Зимогір'я на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500.

Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого.