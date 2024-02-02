Російські військові "впустили" авіабомбу на окуповане Зимогір'я на Луганщині

Російський літак "впустив" ще одну авіабомбу - цього разу в тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області, яке розташоване на відстані трохи більше як 20 км від Алчевська.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зазначається, що 1 лютого у місті Зимогір'я на вулиці Пархоменко знайшли боєприпас, ймовірно, ФАБ-500.
Жителів вулиці евакуювали. Огляд та вивіз боєприпасу проходитиме сьогодні, 2 лютого.
- Раніше, 8 січня, російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу ФАБ-250. Також літаки РФ впустили дві авіабомби ФАБ-250 на території Білгородської області, мешканців прилеглих сіл евакуювали. До того ж у Павлівському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети Х-101.
- Своєю чергою британська розвідка нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ "скидали" бомби на російські або окуповані населені пункти.
- Під час атаки 2 січня одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевнив, що "все під контролем".