​Матір 15-річного хлопця, який розстріляв учнів у американській школі, визнали винною в ненавмисному вбивстві

Суд присяжних округу Окленд (США) визнав винною в ненавмисному вбивстві Дженніфер Крамблі, 45-річну матір підлітка, що розстріляв чотирьох учнів в Оксфордській середній школі.

Про це повідомляє The Washington Post.

Подружжя Крамблі купило своєму 15-річному синові пістолет за чотири дні до стрілянини в якості різдвяного подарунка і цей факт спонукав до висування їм звинувачення. Це перший випадок судової судового батьків масового убивці за злочин, скоєний їхньою дитиною. Суд оголосить вирок Дженніфер Крамблі у квітні. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловік Дженіфер Крамблі, 47-річний Джеймс, отримав ідентичні звинувачення і має постати перед судом у березні.

15-річний Ітан Крамблі 30 листопада 2021 року приніс пістолет до Оксфордської середньої школи та вбив чотирьох учнів і поранив ще семеро людей. Йому висунули звинувачення як дорослому і він визнав себе винним за двома десятками звинувачень, включаючи звинувачення в тероризмі. У грудні минулого року його засудили до довічного ув’язнення без права звільнення.

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