​Матір 15-річного хлопця, який розстріляв учнів у американській школі, визнали винною в ненавмисному вбивстві

Суд присяжних округу Окленд (США) визнав винною в ненавмисному вбивстві Дженніфер Крамблі, 45-річну матір підлітка, що розстріляв чотирьох учнів в Оксфордській середній школі.
Про це повідомляє The Washington Post.
Подружжя Крамблі купило своєму 15-річному синові пістолет за чотири дні до стрілянини в якості різдвяного подарунка і цей факт спонукав до висування їм звинувачення. Це перший випадок судової судового батьків масового убивці за злочин, скоєний їхньою дитиною. Суд оголосить вирок Дженніфер Крамблі у квітні. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловік Дженіфер Крамблі, 47-річний Джеймс, отримав ідентичні звинувачення і має постати перед судом у березні.
15-річний Ітан Крамблі 30 листопада 2021 року приніс пістолет до Оксфордської середньої школи та вбив чотирьох учнів і поранив ще семеро людей. Йому висунули звинувачення як дорослому і він визнав себе винним за двома десятками звинувачень, включаючи звинувачення в тероризмі. У грудні минулого року його засудили до довічного ув’язнення без права звільнення.
Що таке масова стрілянина і чому вона є проблемою для США
- Згідно з визначенням Gun Violence Archive, масовою стріляниною є як інцидент, під час якого четверо або більше людей були убиті або отримали поранення.
- У 2023 році у США зафіксовано 632 масових убивства, у 2022-му – 647, у 2021-му – 690.
- Під час найбільшого в історії США масового убивства, яке сталося у Лас-Вегасі в 2017 році, стрілець убив 58 осіб і ще понад 500 поранив.
- США є абсолютним лідером у світі за кількістю зброї у приватних руках. За даними дослідницького проекту Small Arms Survey, в 2018 році в США було в обігу 390 мільйонів одиниць зброї. 7,5 мільйона дорослих американців стали новими власниками зброї з січня 2019 року по квітень 2021 року.
- Згідно з опитуванням Gallup, 57% опитаних американців заявили, що вони хочуть суворіших законів щодо володіння зброєю. 32% сказали, що закони мають залишитися незмінними, тоді як 10% опитаних сказали, що їх слід «зробити менш суворими». Майже 91% прихильників Демократичної партії підтримують суворіші закони про зброю. Серед республіканців таких лише 24%.