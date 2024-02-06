Єврокомісія відкликала законопроєкт про зменшення використання пестицидів у сільському господарстві

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відкликала спірний законопроєкт, який передбачав скорочення використання хімічних пестицидів у сільському господарстві.
Про це пише Politico.
У 2020 році Комісія вперше запропонувала положення про стале використання пестицидів (SUR) у рамках “Зеленої угоди”. Це основний політичний проєкт фон дер Ляєн, який передбачає амбітні та юридично зобов'язальні плани зробити континент кліматично нейтральним до 2050 року.
Офіційна презентація проєкту відбулася у червні 2022 року. Документ передбачав ціль скоротити використання пестицидів і ризики на 50% до 2030 року.
“Комісія запропонувала SUR з гідною метою зменшити ризики, пов’язані з хімічними засобами захисту рослин. Але законопроєкт став символом поляризації”, − сказала фон дер Ляєн членам Європарламенту в Страсбурзі.
Крок президентки ЄК став несподіваним поворотом, адже Комісія зробила скорочення використання синтетичних пестицидів − на тлі все більшої кількості доказів того, що вони завдають шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людини – центром свого плану відмови від промислової моделі сільського господарства.
Однак в умовах посилення політичної опозиції з боку фермерських лобі та правоцентристських політиків, а тепер і протестів фермерів, що охопили Європу, зокрема і у Брюсселі минулого тижня, виконавча влада ЄС зробила крок назад.
- Єврокомісія представляє сьогодні у Європарламенті кліматичну карту блоку до 2040 року. Серед них її цілей є скорочення парникових викидів щонайменше на 90% порівняно з 1990 роком.
- Водночас з рекомендацій виключили пропозиції, які стосувалися безпосередньо сільськогосподарського сектору з огляду на протести фермерів проти екологічних норм ЄС і транскордонної конкуренції. Йдеться, зокрема, про 30% скорочення викидів аграрного сектору та поступове скасування субсидій на викопне паливо.