Прокуратура Швеції завтра зробить заяву у справі “Північних потоків”

У заяві може йтися про закриття справи або висування обвинувачення.

Прокурор, який веде у Швеції розслідування у справі диверсії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі в 2022 році, має завтра зробити заяву у справі.

Про це пише Reuters з посиланням на його офіс.

У заяві може йтися про закриття справи, висування обвинувачення чи затримання підозрюваних.

Серія вибухів у водах Швеції та Данії розірвала багатомільярдні трубопроводи Nord Stream, які транспортують російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря. Унаслідок у повітря потрапив значний обсяг метану.

Поліція Данії заявила, що трубопроводи пошкоджені від потужних вибухів. Шведські слідчі підтвердили, що сліди вибухівки, знайдені на місці інцидентну, остаточно свідчать про те, що відбулася диверсія.

Що відомо про диверсії на "Північних потоках"