Прокуратура Швеції завтра зробить заяву у справі “Північних потоків”

Прокурор, який веде у Швеції розслідування у справі диверсії на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі в 2022 році, має завтра зробити заяву у справі.
Про це пише Reuters з посиланням на його офіс.
У заяві може йтися про закриття справи, висування обвинувачення чи затримання підозрюваних.
Серія вибухів у водах Швеції та Данії розірвала багатомільярдні трубопроводи Nord Stream, які транспортують російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря. Унаслідок у повітря потрапив значний обсяг метану.
Поліція Данії заявила, що трубопроводи пошкоджені від потужних вибухів. Шведські слідчі підтвердили, що сліди вибухівки, знайдені на місці інцидентну, остаточно свідчать про те, що відбулася диверсія.
Що відомо про диверсії на "Північних потоках"
- Підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на дні Балтійського моря стався у вересні 2022 року. Опісля Данія, Швеція і Німеччина почали розслідувати інциденти.
- Прокуратура Швеції підтвердила наявність залишків вибухівки на місці витоку газу з двох "Північних потоків". Прокурор, який веде розслідування пошкодження газопроводів, повідомив, що інцидент є диверсією.
- Слідчі органи Німеччини виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву російських газопроводів.
- Торік у квітні The Guardian із посиланням на заяву прокуратури Швеції повідомило, що слідство досі не зʼясувало, хто стоїть за підривами на газопроводах "Північний потік".
- На початку січня 2024-го Finanzen.net написала, що розслідуванню диверсій на трубопроводах року могли перешкоджати польські чиновники.
- За даними британської газети The Times, "спонсором" вибухів на газопроводах начебто виступив громадянин України, не повʼязаний із владою. Організація диверсії була приватною ініціативою. Журналісти стверджували, що українець сам сплатив оренду яхти та послуги досвідчених водолазів, підробні паспорти та купівлю вибухівки, доступної лише для нафтової та газової промисловості.
- Видання The Washington Post із посиланням на джерела, зокрема на українських та європейських чиновників, повідомило, що підрив “Північних потоків” у Балтійському морі у вересні 2022 року координував український полковник Сил спецоперацій Роман Червінський. Він нібито координував команду із шести осіб, яка орендувала вітрильник під вигаданими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання, щоб встановити вибухівку на трубопроводі.
- Однак тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії.
- Президент Зеленський наголошував, що "українці цього точно не робили" і припустив, що таку інформацію поширили, аби завадити підтримці України.
- Згодом видання New York Times написало, що до підриву російських газопроводів "Північний потік" може бути причетний екіпаж зафрахтованої невідомими німецької яхти "Андромеда". Екіпаж мав підробні паспорти.
- BBC писало, що російські кораблі були неподалік місця, де згодом відбулися вибухи на газопроводах "Північний потік". Обидва судна здатні проводити підводні операції, їх виявили завдяки перехопленню комунікації ВМС РФ.
- Міноборони Данії згодом підтвердило, що російський спецкатер SS-750, на борту якого є міні-субмарина, сфотографували біля місця вибуху газопроводу Nord Stream.