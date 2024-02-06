​Росія розблокувала частину активів КНДР в обмін на зброю, – NYT

Росія розблокувала частину активів Північної Кореї, заморожених через санкції ООН, в обмін на зброю для війни проти України.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в розвідці США, передає Укрінформ.

За даними видання, Росія дозволила розблокувати $9 мільйонів із $30 мільйонів заморожених північнокорейських активів, що зберігаються у російському банку. Ці гроші КНДР збирається використати для придбання сирої нафти.

Крім того, у розвідці стверджують, що північнокорейська підставна компанія відкрила рахунок в іншому російському банку – у невизнаній Південній Осетії. Це може свідчити про те, що Росія допомагає КНДР обійти санкції ООН, які забороняють фінансові операції з цією країною.

Американські чиновники не можуть підтвердити деталей банківських домовленостей Москви з Пхеньяном. Але, за словами одного неназваного високопосадовця, ці домовленості "відповідають очікуванням США щодо того, чого Північна Корея вимагатиме від Росії в обмін на постачання зброї".

На думку експертів, доступ до фінансових мереж є лише одним пунктом зі списку бажань Північної Кореї. За їхніми словами, КНДР найбільше хоче від Росії передової військової техніки, такої як супутникові технології та атомні підводні човни.