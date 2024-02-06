З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні

У Європі є дві країни, які допомагають нам максимально в абсолютних цифрах — це Німеччина й Великобританія .

Фото: EPA/UPG Lulworth Camp, де військовослужбовці ЗСУ навчаються користуватися танком Challenger 2, 8 лютого 2023 року. Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (праворуч) під час візиту на британську військову базу, де військовослужбовці ЗСУ навчаються користуватися танком, 8 лютого 2023 року.

Справді серйозні суми: Лондон станом на осінь 2023 року надав допомоги на 12 млрд, Берлін — на 20 млрд.

І на 2024 рік усе має досить непоганий вигляд: Німеччина зобов'язалася поставити озброєння, техніки й амуніції на 7,6 млрд євро, Лондон — на 2,5 млрд фунтів, плюс різні фонди, включаючи гроші приватників.

У відсотках ВВП, як і раніше, лідирують країни Балтії (понад 1% ВВП) і Польща (0,7%), які найдужче відчувають сильну загрозу від російського імперіалізму.

Якщо врахувати, що роками США вимагали від союзників по Альянсу наростити витрати на оборону до 2% ВВП, то це справді великі кошти.

Франція надала Україні допомоги на 8 млрд доларів, проте для неї це лише 0,05% ВВП. Порівняймо: для Німеччини цей показник склав 0,27% ВВП і зростає.

Фото: Міністерство оборони Франції SAMP-T Система ППО

Безперечно, французи теж передали критичні для нашої оборони засоби: батарею SAMP/T (один з чотирьох комплексів протиракетної оборони в Києва), радари, засоби РЕБ — Thales виробляє гарну електроніку.

Але Франція має досить серйозний арсенал, досить великі запаси й потужну промисловість, нам, безсумнівно, хотілося б більше з огляду на потреби.

І, мабуть, це дуже скоро зміниться. Причин достатньо.

Тут і споконвічна конкуренція з Великою Британією, яка, вийшовши з ЄС, формує свою коаліцію, із сильним історичним впливом на північні країни та Польщу (допомога Норвегії у Другій світовій та оборонний договір з Варшавою).

Британія вказала у своїй оборонній доктрині дії на схід від Суеца — Франція підписує договір з Австралією про спільне використання баз у регіоні. Саме так це працює навіть у 21 сторіччі.

Тут і заяви Шольца, що необхідно дужче допомагати Києву (може, опозиція потім кусатиме за те, що Берлін докладає більше зусиль).

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Сaesar на службі ЗСУ. Гаубицяна службі ЗСУ.

І те, що ПВК РФ діють у регіонах Африки, які історично перебувають в орбіті інтересів Франції.

І те, що французька промисловість набирає обертів і також хоче смачних замовлень (Бельгія, Литва й Данія вже замовляють більше САУ Caesar Mk II). Тим паче, попереду маячить велике замовлення для армії Франції — на 350 млн євро. 109 установок Caesar Mk II. А це означає надлишки з наявності, що підуть на вторинний ринок.

За останній місяць оголошено поглиблення «артилерійської коаліції» від Парижа — 78 Caesar і 3000 снарядів до них щомісяця.

Caesar за рахунок подвоєння виробництва (є плани потроїти його), використання трьох різних шасі й запасів сертифікованих до них високоточних снарядів можуть швидко наситити Сили оборони артилерією.

Також Париж заявив, що постачить 40 крилатих ракет SCALP — їх активно застосовували в боях у Лівії та Іраку. В Україні засоби доставки теж показали себе чудово: знищили командний пункт РФ разом з генералом, важко пошкодили підводний човен у доці, вибили не одне розташування в Луганську й Бердянську, розібрали на молекули великий десантний корабель.

Фото: Х/Glasnost Gone Російський ВДК «Новочеркаськ» після роботи Повітряних сил ЗСУ

Їх масово застосовували по Керчі, Феодосії, Севастополю, Бельбеку — весь Крим у зоні їхньої роботи. Разом з британськими Storm Shadow — це кілька десятків пусків — можливість вибивати батареї ППО, склади, пункти управління аеродромів, судна, довга рука для українських ВПС.

Під час останнього удару по Бельбеку вражені РЛС. Ціллю були не літаки, а радіотехнічні війська й управління — ми осліплюємо противника, позбавляємо їх управління польотами над північчю Криму та знищуємо батареї ППО, прикриття їхніх «очей».

Керовані бомби AASM Hammer — це «кіт», який одягають на звичайний чавун, що перетворює його на високоточний. За рахунок двигуна ці французькі вироби набагато дорожчі, але й летять значно далі за однокласників.

Із середньої та великої висоти можна пускати 250 кг бомбу до 50–70 км, а це поза зоною дії більшості пускових ППО ближнього та середнього радіусу.

Фото: DAVID BISCOVE/www.flickr.com AASM Hammer Керовані бомби

Далекі ж пускові ППО в момент прольоту простіше забити перешкодами, обстріляти HARM проти РЛС і не дати навести ракету променем.

Крім супутника й інерційної системи, є вироби, що коригуються променем лазера — ідеально по рухомих цілях чи розмотувати колони, які розгортаються в бойові порядки.

Їх замовили понад 2500, тому кілька сотень, які пообіцяв Париж — це цілком піднімні цифри. 50 штук на місяць — 600 на рік.

Як підтримка на полі бою, ізоляції, прориву кількох опорників у секторі, можливості вдарити по мостах і шляхопроводах.

Франція передала дві додаткові установки LRU (M270) — вогневий взвод. У Парижа їх три десятки немодернізованих, тож, можливо, не останні. Причому там модернізація прошивки та ПЗ, плюс капітальний ремонт і бронювання.

Фото: Олексій Кашпоровський LRU (модернізований варіант M270) українських військових. Грудень 2022. Реактивна установка(модернізований варіант) українських військових. Грудень 2022.

Ці реактивні системи були спроєктовані саме для такої війни — з великою кількістю слабко захищеної техніки, у якої позаду хвіст із неброньованих машин. Дванадцять 227 мм ракет або два ОТРК малої балістики, відмінно січуть тили й залишають наступальні частини без постачання навіть некерованими снарядами.

А з високоточними ракетами це чудовий засіб контрбатарейної боротьби, пігулка від машин РЕБ та вузлів зв'язку в тактичному тилу.

Французькі артилерія, РЛС, високоточні бомби далекого радіусу з двигунами, реактивна артилерія, крилаті ракети — усе те, що як повітря потрібне Силам оборони. Важка сучасна зброя, яка надає нам технічну перевагу, — саме те, що потрібно у війні проти Росії.