З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні

Справді серйозні суми: Лондон станом на осінь 2023 року надав допомоги на 12 млрд, Берлін — на 20 млрд.
І на 2024 рік усе має досить непоганий вигляд: Німеччина зобов'язалася поставити озброєння, техніки й амуніції на 7,6 млрд євро, Лондон — на 2,5 млрд фунтів, плюс різні фонди, включаючи гроші приватників.
У відсотках ВВП, як і раніше, лідирують країни Балтії (понад 1% ВВП) і Польща (0,7%), які найдужче відчувають сильну загрозу від російського імперіалізму.
Якщо врахувати, що роками США вимагали від союзників по Альянсу наростити витрати на оборону до 2% ВВП, то це справді великі кошти.
Франція надала Україні допомоги на 8 млрд доларів, проте для неї це лише 0,05% ВВП. Порівняймо: для Німеччини цей показник склав 0,27% ВВП і зростає.
Безперечно, французи теж передали критичні для нашої оборони засоби: батарею SAMP/T (один з чотирьох комплексів протиракетної оборони в Києва), радари, засоби РЕБ — Thales виробляє гарну електроніку.
Але Франція має досить серйозний арсенал, досить великі запаси й потужну промисловість, нам, безсумнівно, хотілося б більше з огляду на потреби.
І, мабуть, це дуже скоро зміниться. Причин достатньо.
Тут і споконвічна конкуренція з Великою Британією, яка, вийшовши з ЄС, формує свою коаліцію, із сильним історичним впливом на північні країни та Польщу (допомога Норвегії у Другій світовій та оборонний договір з Варшавою).
Британія вказала у своїй оборонній доктрині дії на схід від Суеца — Франція підписує договір з Австралією про спільне використання баз у регіоні. Саме так це працює навіть у 21 сторіччі.
Тут і заяви Шольца, що необхідно дужче допомагати Києву (може, опозиція потім кусатиме за те, що Берлін докладає більше зусиль).
Франція і Німеччина звинувачують одна одну у недостатній кількості поставок зброї для України, Bloomberg
І те, що ПВК РФ діють у регіонах Африки, які історично перебувають в орбіті інтересів Франції.
І те, що французька промисловість набирає обертів і також хоче смачних замовлень (Бельгія, Литва й Данія вже замовляють більше САУ Caesar Mk II). Тим паче, попереду маячить велике замовлення для армії Франції — на 350 млн євро. 109 установок Caesar Mk II. А це означає надлишки з наявності, що підуть на вторинний ринок.
За останній місяць оголошено поглиблення «артилерійської коаліції» від Парижа — 78 Caesar і 3000 снарядів до них щомісяця.
Caesar за рахунок подвоєння виробництва (є плани потроїти його), використання трьох різних шасі й запасів сертифікованих до них високоточних снарядів можуть швидко наситити Сили оборони артилерією.
Також Париж заявив, що постачить 40 крилатих ракет SCALP — їх активно застосовували в боях у Лівії та Іраку. В Україні засоби доставки теж показали себе чудово: знищили командний пункт РФ разом з генералом, важко пошкодили підводний човен у доці, вибили не одне розташування в Луганську й Бердянську, розібрали на молекули великий десантний корабель.
Їх масово застосовували по Керчі, Феодосії, Севастополю, Бельбеку — весь Крим у зоні їхньої роботи. Разом з британськими Storm Shadow — це кілька десятків пусків — можливість вибивати батареї ППО, склади, пункти управління аеродромів, судна, довга рука для українських ВПС.
Під час останнього удару по Бельбеку вражені РЛС. Ціллю були не літаки, а радіотехнічні війська й управління — ми осліплюємо противника, позбавляємо їх управління польотами над північчю Криму та знищуємо батареї ППО, прикриття їхніх «очей».
Керовані бомби AASM Hammer — це «кіт», який одягають на звичайний чавун, що перетворює його на високоточний. За рахунок двигуна ці французькі вироби набагато дорожчі, але й летять значно далі за однокласників.
Із середньої та великої висоти можна пускати 250 кг бомбу до 50–70 км, а це поза зоною дії більшості пускових ППО ближнього та середнього радіусу.
Далекі ж пускові ППО в момент прольоту простіше забити перешкодами, обстріляти HARM проти РЛС і не дати навести ракету променем.
Крім супутника й інерційної системи, є вироби, що коригуються променем лазера — ідеально по рухомих цілях чи розмотувати колони, які розгортаються в бойові порядки.
Їх замовили понад 2500, тому кілька сотень, які пообіцяв Париж — це цілком піднімні цифри. 50 штук на місяць — 600 на рік.
Як підтримка на полі бою, ізоляції, прориву кількох опорників у секторі, можливості вдарити по мостах і шляхопроводах.
Франція передала дві додаткові установки LRU (M270) — вогневий взвод. У Парижа їх три десятки немодернізованих, тож, можливо, не останні. Причому там модернізація прошивки та ПЗ, плюс капітальний ремонт і бронювання.
Ці реактивні системи були спроєктовані саме для такої війни — з великою кількістю слабко захищеної техніки, у якої позаду хвіст із неброньованих машин. Дванадцять 227 мм ракет або два ОТРК малої балістики, відмінно січуть тили й залишають наступальні частини без постачання навіть некерованими снарядами.
А з високоточними ракетами це чудовий засіб контрбатарейної боротьби, пігулка від машин РЕБ та вузлів зв'язку в тактичному тилу.
Французькі артилерія, РЛС, високоточні бомби далекого радіусу з двигунами, реактивна артилерія, крилаті ракети — усе те, що як повітря потрібне Силам оборони. Важка сучасна зброя, яка надає нам технічну перевагу, — саме те, що потрібно у війні проти Росії.