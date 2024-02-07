У Пентагоні попередили Конгрес США про наслідки провалу голосування про допомогу для України

Якщо Конгрес зволікатиме далі, це посилить готовність Пекіна до агресивних провокацій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Пентагоні попередили Конгрес США щодо наслідків зволікання щодо голосування допомоги для України. Відомо, що Китай уважно стежить за діями США і якщо голосування щодо надання допомоги України провалиться, то є ймовірність, що Пекін розпочне агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Китай стежить за тим, як ми підтримуємо Україну в умовах неприхованої агресії РФ. Якщо ми здригнемося, КНР також буде сміливо робити ще більше провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", — заявила вона.

Крім того, речниця застерегла, що Кнгресу варто звернути увагу на наслідки, якщо Вашингтон припинить підтримувати Київ.

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимося в прямому конфлікті (з РФ, - ред.), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", — додала Сінгх.

За словами Сінгх, США варто діяти відповідально і заплатити зараз Україні, ніж заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.