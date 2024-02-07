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У Пентагоні попередили Конгрес США про наслідки провалу голосування про допомогу для України

Якщо Конгрес зволікатиме далі, це посилить готовність Пекіна до агресивних провокацій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Пентагоні попередили Конгрес США про наслідки провалу голосування про допомогу для України
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх
Фото: Air Force Tech. Sgt. Jack Sanders

У Пентагоні попередили Конгрес США щодо наслідків зволікання щодо голосування допомоги для України. Відомо, що Китай уважно стежить за діями США і якщо голосування щодо надання допомоги України провалиться, то є ймовірність, що Пекін розпочне агресію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Китай стежить за тим, як ми підтримуємо Україну в умовах неприхованої агресії РФ. Якщо ми здригнемося, КНР також буде сміливо робити ще більше провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", — заявила вона.

Крім того, речниця застерегла, що Кнгресу варто звернути увагу на наслідки, якщо Вашингтон припинить підтримувати Київ.

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади і контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимося в прямому конфлікті (з РФ, - ред.), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", — додала Сінгх.

За словами Сінгх, США варто діяти відповідально і заплатити зараз Україні, ніж заплатити набагато більшу ціну пізніше, щоб протидіяти більш серйозним наслідкам.

  • Сьогодні, 7 лютого, палата представників відхилила запропонований республіканцями законопроєкт стосовно виділення Ізраїлю $17,6 млрд допомоги. Демократи виступили проти його ухвалення, оскільки хочуть надати допомогу не лише Ізраїлю, а і Україні.
  • Законопроєкт на 118 млрд доларів, із яких 60 млрд передбачені для України, було заблоковано через позицію окремих республіканців, які хотіли посилити міграційні правила на мексиканському кордоні. Вони вимагають жорстких заходів. З грудня демократи і республіканці напрацьовували спільні рішення, які дозволили б ухвалити фінансовий законопроєкт, що включав би і питання кордону, і Україну, і Ізраїль. Однак республіканці вирішили подати окремий "ізраїльський" законопроєкт.
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