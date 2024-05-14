Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
"Хлопці, я свій": мобілізований до армії Росії житель Луганщини здався в полон прикордонникам
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Командувача ОТУВ "Харків" замінили на тлі наступу росіян
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
«Дрон може зібрати будь-хто?» Репортаж з майстерні «сволотоутилізуючих» пристроїв
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України

Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Відключення світла
Фото: 7dniv.info

Укренерго вводить екстрені відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться у заяві.

15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби, додали в Укренерго.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies