Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України

Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Укренерго вводить екстрені відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", - йдеться у заяві.

15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби, додали в Укренерго.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють.