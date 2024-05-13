Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Скарги працюють: після звернень до НСЗУ через вимагання в лікарнях пацієнтам повертають кошти
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Цькування у франківському ліцеї. Суд визнав директорку невинною. Що кажуть у поліції та що робитиме мама шестикласника
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
Найменше прав в Україні — у військовослужбовців
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Українці залишають Польщу: тимчасовий захист мають вже менше мільйона
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
Україна посіла 3-тє місце на пісенному конкурсі “Євробачення-2024”. Переможцем стала Швейцарія
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
​Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
Імпорт уже не допомагає: головне про ситуацію в енергосистемі України
ГоловнаЕкономікаДержава

Чиновника Укрзалізниці підозрюють у вимаганні 10 млн гривень хабара за оренду земельної ділянки на Київщині

Підозрюваний "гарантував" передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

Чиновника Укрзалізниці підозрюють у вимаганні 10 млн гривень хабара за оренду земельної ділянки на Київщині
Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві. Посадовець вимагав хабарі з підприємців 

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, заступник начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві вимагав 10 млн грн хабаря від керівника однієї зі столичних будівельних компаній.

За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також він обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації. 

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовець перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies