Чиновника Укрзалізниці підозрюють у вимаганні 10 млн гривень хабара за оренду земельної ділянки на Київщині

Підозрюваний "гарантував" передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

СБУ та Нацполіція викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві. Посадовець вимагав хабарі з підприємців

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, заступник начальника служби колії регіональної філії АТ "Укрзалізниця" у Києві вимагав 10 млн грн хабаря від керівника однієї зі столичних будівельних компаній.

За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику у довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства. Також він обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні Укрзалізниці та Київської міської держадміністрації.

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовець перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.